Команда EF Pro Cycling – победитель 1 этапа Тура Колумбии-2020

Второй год подряд команда EF Pro Cycling побеждает в командной гонке на время на 1-м этапе Тура Колумбии. В этом году гонщики команды Джонатана Воутерса проехали 16-км дистанцию со средней скоростью 55,615 км/ч за 18 минут 1 секунду. Своих ближайших соперников, команду Deceuninck-Quick Step, они опередили на 45 секунд. Британская команда Ineos замкнула тройку призёров, проиграв команде EF Pro Cycling 46 секунд. Благодаря победе на этапе майку лидера общего зачёта надел 26-летний эквадорский гонщик команды EF Pro Cycling Джонатан Кайседо (Jonathan Klever Caicedo).

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Pro Cycling: «Я думал, что мы поборемся за победу, или, по меньшей мере, будем близко к ней. Но создать преимущество в 45 секунд на 16-км дистанции – с ума сойти! Я не видел подобного разрыва в командной разделке, наверное, лет 10».

Ригоберто Уран: «Сегодня была прекрасная гонка. Я немного нервничал, потому что довольно долго не выступал в гонках. Прошло почти 5 месяцев с тех пор, как прикреплял номер на спину. Но я чувствовал, что готов. Великолепно вернуться и снова выступать с командой. На этой гонке у нас очень сильный состав. Мы все слаженно работали вместе и можем наслаждаться победой».

Тиджей ван Гардерен: «Можно было представлять, что всё пройдёт гладко, но воплотить это в действительности иногда труднее, чем кажется. Выиграв с таким преимуществом, мы показали, что вся команда идеально выполнила план».

Джонатан Кайседо: «Команда так счастлива после этого этапа. Для нас эта победа много значит. Мы всегда с большим уважением относились к этой гонке и продолжим упорно работать в ближайшие дни».

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Вилфрид Пеетерс, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Мы были очень мотивированы и, стартовав, пошли ровно. Но, к сожалению, из-за большого шума наши ребята не слышали радио, и появился просвет в 25 метров. Там мы потеряли важные секунды. Но даже без этого инцидента мы бы не смогли стать лучшими, потому что другая команда проехала быстрее нас. Теперь вперёд и вверх».

Ксавьер Сандио (Xabier Zandio), спортивный директор команды Ineos: «Старт получился достойным. На последней части дистанции мы ехали немного дезорганизованно. Но в общем, учитывая, что здесь мы с составом горняков, мы можем быть относительно довольны. Команда EF провела очень хорошую работу, показала великолепное время. Мои поздравления».