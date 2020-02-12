В Турции 28 человек арестуют по подозрению в связях с Гюленом

«В результате проведенной в Стамбуле, Анкаре, Ыспарте и Болу операции задержаны 14 подозреваемых из 28. Установлено, что пятеро скрываются за границей, розыск остальных продолжается», — передаёт РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

Сообщается, что задержанные входят в число пользователей тайной зашифрованной программы коммуникации ByLock, позволяющей членам организации Гюлена контактировать друг с другом.

По данным полиции, в системе организации существовала своеобразная классификация участников, в рамках которой были «тайные имамы», «тайные братья и сестры», а также ответственные за работу среди старшеклассников, студентов, ремесленников.

Власти Турции обвиняют организацию Гюлена в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.