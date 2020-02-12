Участники телепроекта «Дом-2» перестали верить Илье Яббарову

Большинство участников телестройки уже не верят в искренние чувства Ильи Яббарова. Ребята считают, что он специально пытается строить фиктивные отношения, чтобы остаться на проекте.

Напомним, что Илья Яббаров неоднократно признавался в своих нежных чувствах, которые затем внезапно исчезали. Он даже покидал шоу вместе с Ритой Ларченко. Но за территорией телестройки любовь прошла, и Илья вернулся на проект, признавшись, что ему за воротами тяжело зарабатывать.

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