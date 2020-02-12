Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Запуск российского спутника «Метеор-М» отложили на год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы «Роскосмоса».

Спутник запустят позже из-за необходимости дополнительных испытаний. Теперь запуск планируется произвести с космодрома Восточный в 2021 году.

В декабре 2019-го сообщалось, что в российский спутник «Метеор-М» ударил метеорит. Вследствие удара спутник «изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета с высокими значениями угловых скоростей».

В октябре прошлого года российские синоптики пожаловались на необходимость использовать спутники США. Они рассказали, что получаемой с российских спутников информации недостаточно для полноценного метеорологического прогноза.

У России есть четыре спутника для отслеживания метеорологической ситуации — три «Метеора-М» и один «Электро-Л». Первые способны передавать данные шесть раз в сутки, тогда как «Электро-Л» делает это в режиме реального времени.

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