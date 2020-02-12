Турция отчиталась о массовом убийстве сирийских военных

Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации 51 военнослужащего сирийской армии и уничтожении двух танков в Идлибе. Об этом сказано в сообщении ведомства. Как уточняется, также были уничтожены одна зенитная установка и один склад боеприпасов.Новости Сирии сегодня: Пилоты сбитого сирийского вертолета погиблиОба пилота военного вертолета Сирии, который был сбит к югу от Идлиба, скончались. Об этом со ссылкой на военный источник в Сирии.В настоящее время судьба и состояние двух оставшихся членов экипажа сбитого оппозиционерами воздушного судна остаются неизвестными.Напомним, что сирийский вертолет сбили боевики военной оппозиции на подходе к сирийскому Найрабу. По определенной информации, оппозиционеры пытались оттеснить армию России. Кроме того, в результате стрельбы недалеко от места крушения вертолета в результате обстрела скончались еще пятеро турецких солдат.Соединенные Штаты выражают обеспокоенность ситуацией в сирийской провинции Идлиб, однако не собираются вмешиваться, заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен на своем выступлении в Атлантическом совете в Вашингтоне.«Предложение, чтобы Америка что-то сделала… Я не вижу в этом весомых причин», — заявил он.О’Брайен добавил, что Соединенные Штаты не намерены высаживать свои войска в Сирии и пытаться остановить Турцию. Однако саму ситуацию в сирийском Идлибе он охарактеризовал как «ужасную».

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Оперативная сводка по Сирии на сегодня, 12.02.2020Поступают сообщения о боестолкновениях между Сирийской арабской армией (САА) и отрядами вооруженной оппозиции в районе поселка Хан-аль-Асаль на запад провинции, как передает агентство Step News. ВВС Сирии продолжают наносить удары по базам боевиков в районе поселков Джина и Атариб, а также в предместьях города Абъян.Сообщается, что подразделения правительственной армии сумели занять четвёртый квартал пригорода Алеппо Рашидин-4 и окружили турецкий наблюдательный пункт в районе, о чем также сообщает источник. Рашидин-4 и Рашидин-5 – промышленные окраины западного Алеппо, где долгое время укрывались разрозненные отряды джихадистов, обстреливая жилые кварталы из гранатометов и минометов.Как сообщают медиаресурсы подконтрольные боевикам «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», в районе Серакиба и у деревни Найраб боевики обстреливали позиции сирийской армии из тяжелой артиллерии и ракетных установок. По данным, предоставленным самими радикалами, в ходе обстрела погибли и ранены несколько бойцов САА и союзных отрядов. Боевики также заявили, что в районе Найраба им удалось подорвать два танка с сирийскими военнослужащими и подбить вертолет, однако пока не поступало подтверждений со стороны официальных СМИ.Также по данным информагентства Masar Press Net, ВВС Сирии совершили серию боевых вылетов на юго-восток провинции и нанесли точечные удары с воздуха по укреплениям боевиков в районе города Кафр-Набель и в предместьях деревни Марабая, разрушив огневые точки боевиков.

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