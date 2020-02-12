В Сети продают базу 1 млн клиентов МФО

СМИ выявили пробную версию с 800-ми записями.

Данные более 1 млн клиентов микрофинансовых организаций (МФО) выставлены на продажу, сообщил РБК со ссылкой на «пробную» версию. Издание изучило продукт вместе с экспертами.

Журналисты выяснили, что объявлению о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков появилось в Сети 2 февраля. Продавец базы уточняет, что все они — клиенты МФО, входящей в топ-10 на рынке.

В «пробной» версии расположены 800 записей, в которых указаны фамилия, именя, отчество, номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные. По данным СМИ, в выложенной базе содержатся сведения о клиентах, взявших микрозаймы у «Быстроденьги», «Займер» «еКапуста», «Лайм» и «Микроклад», с 2017-го по конец 2019 года.

Экспертная проверка показала, что ряд номеров уже не актуальны. Источник, близкий к Центробанку, заявил СМИ, что представленная на продажу база, скорее всего, является компиляцией данных из разных источников.

В «Быстроденьгах», изучив 100 записей из пробной версии в сравнении с собственной базой, выяснили, что уровень совпадения по строкам составляет 33%, но не по всем параметрам.

«Например, совпадает Ф.И.О., но номер телефона отличается от указанного в нашей системе», — сказал Антон Грунтов, директор по безопасности группы компаний Eqvanta, в которую входят «Быстроденьги».

Напомним, что в минувшем январе стало известно об утечке базы программы лояльности сети «Красное и белое». В документе содержатся записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности этой сети. В базе есть фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер телефона каждого. Многие из записей в ней содержали недействительные даты, например 1 января 1753 года, а номера телефонов повторялись.

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