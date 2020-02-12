Выяснилось, сколько туристов отдыхают на термальных курортах Турции

В прошлом году термальные курорты Турции привлекли около 100 тысяч отдыхающих из России. Это на четверть больше, чем в 2018 году, рассказал президент Ассоциации термального и медицинского туризма страны (TESTUD) Явуз Йылык, сообщает РИА Новости.

В Турции более 1500 термальных источников, самые востребованные — в Бурсе, Измире, Памуккале и Даламане. Многие курорты расположены на побережье, что позволяет совмещать пляжный и экскурсионный отдых с оздоровительным, сказал эксперт.

Безвизовый режим, невысокие цены и отсутствие языкового барьера также делают привлекательным для русскоязычных туристов этот вид отдыха.