Четвероногие помощники моряков на кораблях

Усатые-хвостатые освоили десятки профессий — от матросов до разведчиков. Рассказываем истории про зверей, которые не подвели.

Крысолов на подлодке

Клаустрофобия — точно не про Василия. Этот суровый морской кот жизни не представлял без трюма подводной лодки и был там незаменим. Ведь стоило ТК-13, к которой он был «приписан», постоять у причала полгода-год, как на лодку приходили крысы, обживаясь целыми династиями в жилых и ракетных отсеках.

Васька был нарасхват: моряки даже составляли график, с кем сегодня кот спит в каюте. Каждый день ровно в 8 вечера, когда вахта собиралась на центральном посту, Василий приходил с очередной крысой, бросал ее у кресла дежурного по кораблю, выслушивал похвалу в свой адрес и гордо удалялся.

Когда на подлодке появился кот, моряки не помнят, но с борта он теперь вообще не выходил. Пару раз пытались вынести его на волю погулять, но Василий пулей бежал к рубочному люку и сидел там, пока кто-нибудь его не спускал вниз. Один раз, когда пришло время выходить в море, крысолова, опасаясь за его здоровье, поселили на соседней лодке. Все это время Василий почти ничего не ел и тосковал. Попытки вынести кота на землю, чтобы расшевелить, закончились тем, что Васька сначала все пирсы оббегал, а затем сел на вертолетной площадке и стал смотреть в море. О его судьбе после утилизации лодки (это случилось в 2009 году), к сожалению, ничего не известно.

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Интересный факт: в годы Второй мировой войны котов брали на борт субмарин не как отраду морякам, а как живых детекторов качества воздуха. Не секрет, что кошки обладают сверхчувствительностью, поэтому моряки-подводники издавна использовали их как незаменимых членов экипажа, обнаруживающих течь и лучше любого барометра предсказывающих погоду.

Отличный пловец

Ньюфаундленд по кличке Танг вошел в историю как спаситель 92-х членов экипажа парохода Ethie. Произошло это в декабре 1919 года, когда судно вышло из портового города Кау-Хед канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор и направилось в бухту Бонни-Бэй. Сильный шторм с метелью не оставлял капитану иного выхода, кроме как посадить корабль на мель. Чтобы спасти людей, необходимо было, чтобы кто-то переправил трос на берег, проплыв при этом в ледяной воде несколько сот метров. Человеку такое было не под силу, и тогда капитан обратил внимание на собаку.

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Танг, зажав в зубах веревку, смог доплыть до берега, где его вытащили на берег очевидцы событий. По натянутому же между кораблем и берегом канату моряки смогли перебраться на сушу, а пес стал национальным героем Канады. Иногда, правда, слышатся голоса скептиков, что, мол, не было там никакой собаки, а если и была, то не она тащила трос, а если и тащила, то не ньюфаундленд, а колли… Кстати, в расположенном в той же провинции городе Сент-Джонс, на берегу залива, стоят бронзовые фигуры ньюфаундленда и лабрадора — нетрудно догадаться, откуда взялись названия этих двух известных пород.

Настоящий разведчик

Собаки ходили в море и в более поздние годы. Причем и корабли были не абы какие, а разведывательные! Известный персонаж — пес Гаврюша, член экипажа ССВ-506 «Находка», малого разведывательного корабля, поднявшего военно-морской флаг СССР 11 октября 1970 года.

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Гаврюша был участником двух межфлотских переходов и трех боевых служб, одна из которых продолжалась 186 суток. За время пребывания в соединении ССВ-506 он «работал» у Восточного побережья США и в Северо-Восточной Атлантике.

Медведи на кораблях

Да что там… Попугаи, крысы, рыбки, кошки и собаки — этим зверьем никого не удивишь. Но медведи? Вот настоящие талисманы кораблей Военно-морского флота первой половины прошлого века. Трудно поверить, но в те годы иметь на корабле ручного мишку было чуть ли не традицией.

В подтверждение этому есть раритетное фото, где запечатлен моряк гвардейского крейсера Черноморского флота проекта 815 «Красный Кавказ» (до 14 декабря 1926 года — «Адмирал Лазарев») с корабельным питомцем на фоне 100-миллиметровой двухорудийной спаренной морской зенитной установки системы «Минизини».

Есть также уникальное фото 1920, года где на борту корабля запечатлен еще один член экипажа — кенгуру!