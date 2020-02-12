Рекорды позвоночных животных в сексуальной жизни

Как и беспозвоночные организмы, многие позвоночные животные тоже являются обладателями поистине уникальных рекордов, связанных с сексуальной стороной их жизни. Причем эти рекорды касаются как анатомических и физиологических особенностей органов размножения, так и самого процесса спаривания.

Если же говорить о размерах половых органов, то, в соответствии с размерами их обладателей, самые длинные члены принадлежат самых крупным животным — китам. Так, у китов-полосатиков член достигает длины 3 метров и диаметра — 30 сантиметров. При этом основание членa кита состоит из двух отростков, которые, соединяясь с тазовыми костями, переплетаются наподобие веревки. У синего же кита член имеет длину около 3,5 метра. И поддерживается он в соответствующем положении так называемой костью члена.

У слонов половые органы тоже немаленькие: у некоторых особей они достигают длины 1,5 метра.

Самцы же некоторых животных демонстрируют рекордные результаты в другой номинации: в количестве половых органов. Например, у ряда видов пресмыкающихся детородные органы парные, но, правда, во влагалище может быть введён только один из них.

Но в некоторых случаях природа пошла еще дальше: у некоторых видов змей парные члены разделены еще на две половинки, образовав четыре половых органа.

Кроме длинного члена самые крупные животные обладают и самыми тяжелыми яичками: так, у синих китов они могут иметь длину около 75 сантиметров и весить 45 килограммов каждое! У других китов они поменьше, но тоже все же довольно тяжелые: у сельдяного кита они весят по 27 килограммов, у кашалота — по 11. А вот слоны в этой категории китам существенно уступают: вес каждого яичка у этих животных около 2 килограммов.

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После «знакомства» с самыми большими половыми органами самцов, наверное, самое время рассказать о подобных структурах самок.

Как и следовало ожидать, самые большие влагалища у самок китов: их размеры — от 1,8 до 2,4 метра в длину. Безусловно, при совокуплении влагалище может удлиняться. Что же касается слоних, то у них этот орган самкам китовых значительно уступает, имея длину до 50 сантиметров.

Нам уже известно, что самцы некоторых видов не ограничились только одним членом. Подобный феномен наблюдается иногда и у самок. Например, спаренные влагалища у утконоса и ехидны, а также у сумчатых животных.

Что такое клитор, объяснять, наверное, не надо. Так вот, по некоторым сведениям, длина этого органа у самок пятнистых гиен достигает 15 сантиметров. Более того, по своим размерам и форме он похож на настоящий член. А поскольку вульва у гиен сросшаяся, то и все процессы, связанные с этим органом — мочеиспускание, спаривание и деторождение, — осуществляются через клитор. Поэтому нередко во время родов происходят серьезные травмы этого органа, что является причиной смерти каждой десятой «роженицы»…

Ученые настолько тщательно изучили многих позвоночных животных, что даже выяснили, у кого самые длинные и самые короткие сперматозоиды. Оказывается, никакой связи между весом животного или величиной его половых органов и между размерами его сперматозоидов нет. Действительно, у небольших земноводных семейства круглоязычных живчики иногда достигают 2 миллиметров в длину. У млекопитающих сперматозоиды-рекордсмены имеют длину всего 250 мкм. Они принадлежат китайскому хомяку. У большинства же зверей средняя длина спермы около 40 мкм.

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Парадоксальным же является тот факт, что длина живчика у гиганта-кашалота едва достигает 41 мкм.

Кроме размеров живчики некоторых позвоночных животных демонстрируют уникальные результаты в категории «самые долгоживущие сперматозоиды». И рекордсменами здесь являются не млекопитающие или птицы, а рептилии. Так, самки ящериц и африканской ночной гадюки могут хранить в своих половых органах полученную от самца сперму до шести месяцев, а уж обыкновенный — не менее полутора лет! У черепах сперма хранится почти четыре года, у коричневой змеи — четыре с половиной. А вот самка змеи Leptodeira annulata перещеголяла всех: она смогла сохранить жизнеспособную сперму в течение шести лет!

Процесс спаривания у многих змей продолжается примерно 6-12 часов. Рекордсменами же в этой номинации являются гремучие змеи: однажды был зафиксирован случай, когда пара этих рептилий спаривалась около 23 часов. Возможно, такое длительное совокупление в определенной степени связано с тем, что на члене находятся особые шипы, которые и затрудняют его выведение из тела самки.

Очень долго совокупляются некоторые млекопитающие. Например, соболи. По некоторым данным, коитус у этих животных может продолжаться 8 часов. За это время самец несколько раз эякулирует, конечно же с перерывами. При этом «сцепки» половых органов у самца и самки не происходит.

Довольно продолжительное спаривание и у австралийских ехидн. Сначала в течение примерно четырех часов самец «разогревает» самку, ласково ее поглаживая. Когда же она войдет в сексуальный транс, происходит спаривание. Причем этот процесс длится не менее трех часов.

Но, если есть самый продолжительный коитус, значит, логично предположить, что должно быть и самое короткое совокупление. Причем следует отметить, чтобыстро спариваются очень многие млекопитающие. Например, у быков, баранов и оленей половой акт продолжается в течение нескольких секунд. Жеребцы завершают половой акт за несколько минут. По заявлениям некоторых специалистов, очень короткий коитус и у китов: приблизительно от 30 секунд до 1 минуты. А египетская мышь из семейства Gerbillen совокупляется в течение часа около 100 раз.

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Очень любвеобильными являются мартышки верветки. Проживая группами, животные спариваются почти постоянно. При этом каждая самка, прежде чем забеременеть, успевает вступить в интимные отношения с 60 % самцов в группе, а те, в благодарность, делятся с ней пищей. Исследования показали, что более активные в сексе самки были здоровее и упитаннее.

Но, как бы ни были любвеобильны верветки, сексуальным гигантом остается лев. Ученые, наблюдая за поведением льва в естественныхусловиях, выяснили, что в течение 55 часов самец начинал любовные игры 157 раз. В первые сутки, когда лев был наиболее сексуально активен, с одной из подружек он «контактировал» 74 раза. С другой партнершей он вступил в интимные отношения всего 12 раз. Всего же за 24 часа он спаривался 86 раз. То есть царь зверей был готов к новым подвигам в среднем через каждые 21 минуту! И все это время он не притрагивался к еде!

И еще два рекордсмена. Первое место по числу эякуляций занимает хомяк — их у него насчитывается до 50 в час. А свинья — рекордсмен оргазма. У нее сексуальное наслаждение растягивается на целых 30 минут.

Из книги «100 великих рекордов животных», автор Анатолий Бернацкий