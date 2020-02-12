Тайная жизнь великих литераторов

Рождение и смерть Уильяма Шекспира приходятся на один и тот же день – 23 апреля.

Существует мнение, что под именем Уильяма Шекспира прячется группа английских аристократов, которые и являются настоящими авторами гениальных произведений. Настоящий же Шекспир якобы был очень далек от драматургии.

Шекспира обвиняли в браконьерстве, т.к. он незаконно охотился в лесах сэра Люси. Однако доказать это так и не смогли.

Джордж Гордон Байрон, великий английский поэт, был хромым, толстым психом (ему был поставлен диагноз маниакально-депрессивный психоз). Это ему абсолютно не мешало соблазнять представительниц прекрасного пола. За тот год, который поэт провел в Венеции, в его постели побывало 250 женщин. На память о своих амурных похождениях от хранил пряди лобковых волос своих сексуальных партнерш. Когда же поклонницы просили Байрона прислать прядь его волос, он отправлял им шерсть своего пса Боцмана.

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Льюис Кэрролл (настоящее имя Чарльз Лютвидж Доджсон), создатель знаменитой «Алисы в Стране чудес», всех женщин моложе 30 считал детьми и в своих дневниках так и писал – children.

В этих же дневниках Кэрролл писал, что сожалеет о своих страшных грехах. Что это за грехи, мы никогда не узнаем – записи о них были уничтожены семьей литератора. Однако некоторые исследователи всерьез предполагают, что под личиной Джека Потрошителя прятался как раз Льюис Кэролл. И именно о серии убийств в Лондоне якобы и идет речь в его дневниках.

Кэрролл был ходячим букетом болезней. Он одновременно страдал от артрита, плеврита, болотной лихорадки, ревматизма, экземы, цистита, люмбаго и хронической мигрени. Кроме того, писатель мучился бессонницей.

Эрнест Хемингуэй панически боялся выступать перед большой аудиторией. Помимо этого, он считал ложью любые похвалы в свой адрес. Даже если его книги хвалили самые близкие люди, он им все равно не верил.

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Кроме того, Хемингуэя считали параноиком, т.к. он всем жаловался, что его преследуют агенты ФБР. Как оказалось, писатель не был сумасшедшим: когда «фэбээровцами» было рассекречено его досье, стало известно, что слежка за Хемингуэем действительно велась.

Агата Кристи была сестрой милосердия в военном госпитале в годы Первой мировой войны, а после войны устроилась на работу в аптеку. Поэтому вполне логично, что многие убийства в ее детективах совершаются отравителями – Кристи очень хорошо разбиралась в ядах и способах их применения.

Знаменитая писательница страдала дисграфией – психологическим отклонением, при котором человек не может писать без искажений слов. Поэтому абсолютно все детективы были записаны помощникам под ее диктовку.

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Антон Павлович Чехов в детстве как-то был оставлен на второй год из-за неуспеваемости в… словесности!

Писатель был заядлым филателистом и собирал марки в течение всей своей жизни. Другое его увлечение было не столь невинным: Чехов не брезговал продажной любовью и был завсегдатаем публичных домов.

Лев Николаевич Толстой считал свою «Войну и мир» полной чушью. В письме Афанасию Фету он признавался: «Как я счастлив, что писать дребедени многословной вроде «Войны» я больше никогда не стану».

Софья Берс, супруга Толстого, вспоминала, что в первую брачную ночь Лев Николаевич дал ей прочесть записи о своих любовных подвигах. Писатель хотел, чтобы молодая жена знала обо всех нюансах его жизни, поэтому честно рассказал обо всех женщинах, с которыми был близок.