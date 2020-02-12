Трамп рассказал, когда закончится распространение коронавируса

Американский президент Дональд Трамп считает, что проблемы с распространением коронавируса закончатся не ранее апреля текущего года. Данное заявление он сделал во время встречи с губернаторами различных штатов США.

Коронавирус 2020: новости на 12 февраля

Согласно информации пресс-службы Белого дома, причиной такого умозаключения является тот факт, что в апреле наступает жара, и, грубо говоря, она вполне способна убивать подобные вирусы. Вместе с этим лидер США отмечает, что их государство в хорошем положении касательно борьбы с коронавирусом.

Как сообщают представители американского санитарного ведомства, на текущий момент по всем штатам обнаружено двенадцать человек, у которых подтверждено заражение коронавирусом 2019-nCoV, еще у шестидесяти восьми граждан это заболевание не подтвержденное, ведь они ожидают результаты своих анализов. Также почти четыреста человек уже получили отрицательные результаты касательно наличия у них коронавируса.

Тем временем, количество зараженных коронавирусом COVID-19 на круизном судне Diamond Princess продолжает расти. Об этом рассказал министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

Речь идет о судне, которое находится на двухнедельном карантине в порту Иокогама. Общее число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 175 человек. Среди них один специалист карантинной службы.

Четыре человека из числа заразившихся в данный момент находятся в тяжелом состоянии. Их поместили в блоки интенсивной терапии.

По информации Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, больные в тяжелом состоянии — это пожилые пациенты в возрасте 60-70 лет. Среди них три гражданина Япония и один иностранец.

Коронавирус в России: сколько заболевших на сегодня, 12.02.2020

В Тюмени выписали из больницы студентку, у которой ранее нашли коронавирус. Девушку поместили под карантин и обеспечили все условия для скорейшего выздоровления.

«Все последующие лабораторные исследования показали, что все у этой девушки хорошо. Сегодня ее выписали с цветами и шариками. У студентов, которые с ней летели, по окончании карантина также будет выписка, все результаты анализов на коронавирус у них отрицательные», — рассказала директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.

Теперь в России остался только один зараженный коронавирусом человек, также гражданин КНР.

О том, что два гражданина Китая с коронавирусом, которые были выявлены в конце января в Забайкалье и Тюменской области, идут на поправку и скоро будут выписаны из больниц, накануне сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в отношении больных были проведены необходимые противоэпидемические мероприятия.

Попова также сообщила, что никто из эвакуированных из КНР и отправленных на карантин 144 россиян не жалуется на самочувствие, а первые анализы не выявили ни у кого из них коронавирус. На карантине находится и новый генконсул Китая в Екатеринбурге.