Рецепта на тему «Как обрести смысл жизни» не существует

В чём заключается смысл жизни человека

Давайте поймём, что объединяет всех нас.

В чём заключается смысл жизни человека О потребности в самореализации Существует ли смысл жизни Зачем был изобретён тот самый смысл Бессмысленная жизнь — ужасна Желание быть значимым Интерес к жизни Ответа на вопрос о смысле нет

Как устроен процесс реализации себя Развитие Поиск Создание Служение Любовь

Заблуждения на тему смысла жизни Жизнь и есть смысл жизни Жизнь одна, надо взять от неё всё Смысл в обретении счастья и успеха

Как обрести смысл жизни Как человек находит смысл Следовать за желанием Спросите «Зачем?» Смысл жизни непостоянен

Резюме

Кто-то или что-то на славу потрудилось, придумав нас настолько непохожими друг на друга, но в одном это что-то явно загналось несильно, а именно в человеческой необходимости стремиться к чему-либо. Да, каждый человек уникален, но не существует ни одной жизни, в которой не было бы мечт, желаний, и целей, ведь все мы куда-то движемся в нашем существовании, нам важно чего-то достичь, никто из нас не хочет прожить зря.

О потребности в самореализации

Почему так происходит? При создании новой жизни Вселенная выдаёт человеку набор ресурсов, обычно в комплект входит пара ног и рук, мозг, букет личностных качеств, какой-нибудь дрянной характер, ряд базовых умений, ну и собственно сама жизнь.

Взяв всё это с полки и торжественно вручив вам, Вселенная озвучивает всего лишь одно короткое пожелание: «Это твоё, пожалуйста, используй это как-нибудь».

Так мы плавно подошли к главной потребности человека, в основе которой лежит всё. Речь идёт о необходимости реализовать себя, раскрыть свой потенциал. Объединяющее нас стремление чего-то достичь и куда-то прийти — это и есть жажда удовлетворить потребность в самореализации.

Возможно здесь вы весело ударите в ладоши с радостным возгласом: «Ура, теперь я знаю, в чём же заключается смысл жизни человека!» — не спешите с выводами. Необходимость реализовать себя — это такая же потребность, как и нужда во сне или пище, самореализация — просто часть нашего существования.

Существует ли смысл жизни

Самый глобальный прикол состоит в том, что никакого смысла жизни не существует. Нет даже понятия такого как «предназначение». Вселенная при создании жизни не задаётся вопросом, во что эта жизнь должна вылиться. Это логично, ведь присвоив каждому человеку со старта какой-либо конкретный смысл существования, Вселенная лишает нас двух вещей, которые сама же нам и предоставляет, — права выбора и свободы.

Данная концепция, мягко говоря, выглядит убого, а Вселенная умеет поступать только гениально, посему вся её идея заключается в предоставлении человеку полигона для экспериментов.Можно представить себе жизнь как выделенную тебе площадь земли, а остальные ресурсы, щедро дарованные со вселенского плеча, как инструменты, с помощью которых можно эту площадку использовать так, как тебе покажется прикольнее всего.

Хотите — разбейте сад, хотите — постройте парк развлечений, дом, бассейн или что угодно, что сумеет посетить вашу светлую голову. В этом заключается величие нашего существования — мы не ограничены тем, как распорядиться собой и своей жизнью. Мы ограничены лишь фактом, что как-то распорядиться всем этим непременно следует (но это не ограничение, а, напротив, концепция, ведущая к безграничности).

Благо не в том, чтобы жизнь была долгой, а в том, как ею распорядиться: может случится, да и случается нередко, что живущий долго проживает мало.

Луций Анней Сенека

Зачем был изобретён тот самый смысл

Идея со смыслом жизни — целиком и полностью человеческое изобретение, и изобретение это — гениально, если понять его суть.

Для начала немножко терминологии, мы уже знаем, что единственное пожелание этого мира для нас заключается в том, чтобы мы реализовали себя. Это стремление сидит в нас настолько глубоко, что мы соорудили стратегию, которая позволяет раскрывать наш потенциал.

Суть стратегии в том, чтобы упорядочить всю свою жизнь, сведя всё в ней к одной более-менее конкретной идее, в направлении которой необходимо двигаться. Таким образом, смысл жизни — это идея, позволяющая реализовать себя.

Бессмысленная жизнь — ужасна

Бессмысленно прожитая жизнь никогда не заканчивается хорошо. Жить бесцельно намного проще — это ни к чему не обязывает, но и ни к чему не приводит. Не имея ответа на вопрос «В чём заключается смысл моей жизни?», человек не может направить и использовать свою энергию.

Наличие смысла неслабо фокусирует, что и позволяет некоторым из нас делать воистину монументальные вещи. Именно поэтому в статье о том, как начать действовать эффективно, упоминалось об одной конечной идее, в которую должны упираться все действия.

Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным.

Луций Анней Сенека

Желание быть значимым

Каждый человек желает что-то значить, несладко приходится ощущать себя никем, который никому на этой планете не нужен. Смысл позволяет придать нашей жизни вес, значимость, ведь реализуя при помощи себя какую-либо идею, ты резко начинаешь иметь значение в своих глазах и в глазах мира в целом.

Интерес к жизни

Ещё одним важным аргументом в пользу гениальности изобретения под названием «Смысл жизни» является то, что наличие данной идеи в уме поддерживает наш интерес к жизни. Жизнь интересует нас ровно до тех пор, пока нам что-то в ней нужно, а когда никаких идей в уме больше нет — прекращается наш рост и наступает смерть.

Ответа на вопрос о смысле нет

Всё это конечно очень здорово, но остаётся один критический вопрос о том, а что же конкретно необходимо создать на той самой земельной площадке или другими словами: «В чём заключается смысл именно моей жизни?».

Нигде нет ответа на этот вопрос, его не существует не то чтобы в интернете, его нет в природе, ибо природа и не задумывала какой-то конкретный смысл для нас, как мы уже успели выяснить. Природа дала нам возможность выбирать любой смысл самостоятельно.

Хоть мы не в силах дать вам конкретный ответ, мы можем предоставить информацию, которая поможет в ваших поисках и позволит понять, как обрести смысл жизни.

Как устроен процесс реализации себя

Если любой смысл жизни — это способ реализовать себя, значит нам необходимо понять, как происходит сам процесс реализации человека. В его основе лежат пять базовых принципов, исходя из них все мы и живём.

Одни люди прекрасно осознают данные принципы, что и позволяет им реализовывать себя самым эффективным образом, другие — не осознают и всё равно следуют тем же принципам подсознательно, правда данный подход намного менее эффективен.

Отлично, интрига создана, время вскрыть карты.

Развитие

Как только мужская клетка удачно встречается с женской, объявляя начало новой жизни, — с этого момента начинается постоянное развитие человека во всех аспектах жизни. Особенно в первые лет 15 этот процесс бросается в глаза, человек визуально претерпевает серьёзные изменения, да и в интеллектуальном плане развивается гигантскими темпами. Мир непрерывно совершенствуется, вынуждая нас развиваться вместе с ним.Любое человеческое достижение — результат долгого развития, иначе мы бы здесь все с первых минут жизни без особого труда умели выдавать нечто гениальное, но любой действительно стоящий результат достигается в затяжном процессе получения навыков, знаний и практики. Чтобы сделать что-либо дельное, необходимо вырасти относительно того, кем ты являешься сейчас.

Поиск

Стоит ли говорить, что самые популярные ресурсы в интернете — это поисковые системы, в которых все мы ищем интересующую информацию.

Жизнь никогда не становится для человека однозначной, понятной или простой как раз потому, что процесс реализации себя подразумевает поиск, который невозможен, если вся искомая информация уже будет на руках.

Необходимость искать в попытке познать мир и поддерживает наш интерес к жизни. Любой интерес или любопытство, которые в нас возникают, — это стремление что-то найти, а значит мы ищем каждый день.

Ещё одной идеей поиска является самопознание. Каждому человеку дико интересно узнать, что он из себя представляет и как выглядит со стороны.

Нет стремления более естественного, чем стремление к знанию.

Мишель де Монтень

Создание

Возможность творить — величайшая привилегия человека. Возьмите любого гражданина, который оставил след в истории, и увидите, что ему удалось там наследить по причине того, что он за свою жизнь создал нечто грандиозное.

Кто-то из них сотворил гениальную музыку или фильм, кто-то изобрёл колесо, а кто-то создавал равенство между чёрными и белыми людьми.

Создание — это процесс застраивания земельной площадки при помощи имеющихся на руках инструментов. Реализовать себя и при этом ничего не создать — невозможно, ибо сам процесс раскрытия потенциала подразумевает извлечение ресурсов из себя и вложение их в вашу идею — в ходе этих манипуляций неизбежно происходит создание чего-либо.

Служение

Наверное, каждый ребёнок, задолбавшийся постоянным вторжением этого мира в его жизнь, мечтал просто остаться на планете один. Мы предлагаем вам представить эту картинку максимально живо.

Вообразите, что прямо сейчас на планете больше никого не осталось, вообще ни одного человека. Как долго вам будет прикольно пребывать в таком мире? Уверяем, что совсем недолго, и всё потому, что каждому из нас необходимо служить.

Что отличает успешного человека от остальных? — он делится с миром лучшим, что у него есть, вносит вклад. Влиятельным человека делает не его талант или сверхспособности, а то, насколько существенную пользу это всё несёт для других людей. Детальный разбор полётов на тему необходимости делиться уже проходил в статье о законе равновесия Вселенной.

Жизнь отдельного человека имеет смысл лишь в той степени, насколько она помогает сделать жизни других людей красивее и благороднее.

Альберт Эйнштейн

Элемент служения в жизни человека не был придуман случайно. На Земле всё стремится к единству, а служение — это наш способ создать единство в наших рядах. Только благодаря другим людям у нас появляется возможность себя проявить и ощутить свою значимость. Посмотрите на наш мир, мы постоянно пользуемся чьими-то услугами и каждый из нас оказывает какие-то услуги другим. У любого человека есть его окружение, с которым он ежедневно взаимодействует.

Из всех пяти принципов этот — самый неочевидный, потому что мы слишком сильно увлеклись отделением себя от остальных и стали разобщенными. Дистанция между людьми теперь слишком велика: мы разделили планету на страны, придумали религии, субкультуры, семьи, социальные статусы и кучу других факторов — всё это для того, чтобы каждый мог определить себя в какую-то категорию. Прийти к идее о служении, находясь в таком положении, не очень просто.

Любовь

Любовь — это трепет, с которым конструктор собирает свой новый автомобиль, или отдача, с которой тренируется титулованный атлет, или усердие, с которым режиссёр снимает свой фильм. В данном контексте под «любовью» можно понимать адское и непреодолимое желание что-то сделать.

Реализация себя — это путь длинной в жизнь, необходима реактивная движущая сила, чтобы суметь сей путь пройти, и любовь отлично смотрится в этой роли. Неумение делать то, что любишь и является одной из основных причин, почему люди ленятся.Без любви ничто не может быть прекрасным, потому всё самое существенное всегда создаётся с любовью и благодаря любви.

Заблуждения о смысле жизни

В современном обществе существует несколько устоявшихся мнений относительно смысла жизни. Это те идеи, в которые многие из нас верят, но они полностью выпадают из концепции реализации себя, о которой мы здесь беседуем. Давайте разберём их детальнее, чтобы кто-то ненароком не сделал неподходящий выбор.

Жизнь и есть смысл жизни

«В чём заключается смысл жизни человека? —У тебя есть жизнь — живи, просто будь, в этом и есть твой великий смысл» — вот традиционное понимание этой идеи, и, увы, мы часто живём с ней.

Возвращаемся к метафоре, где жизнь — это выделенная человеку земельная площадь. Какой глубокий смысл заложен в эту площадку и может ли он в ней быть в принципе, если она никак не используется, не реализуется, не застраивается?

Жизнь — это всего лишь пространство, в пределах которого ты можешь проявить себя, она не может быть смыслом, но является ресурсом, позволяющим любой смысл реализовать.

Идея сделать жизнь смыслом жизни весьма удобна для человечества, так как ей очень легко следовать, короче говоря, вообще ничему не надо следовать, ничто не вынуждает тебя двигаться, ты просто существуешь и всё. Видимо поэтому данная идея и является такой популярной, но примерно настолько же бездарной, потому что никак не позволяет человеку раскрыть себя.

Жизнь одна, надо взять от неё всё

Эта идея является ещё одним вариантом понимания мысли о том, что жизнь и есть смысл. Если представить, что жизнь всего одна, значит права на ошибку у человека в ней попросту нет, ведь другого шанса тебе не предоставляется.

Забавно, но здесь мы в стремлении «брать всё» ошибаемся уже на старте. Реализация себя это не «брать всё», а «искать в себе, извлекать найденное и отдавать его с любовью» — это две принципиально отличающиеся идеи.

Потому любое желание накопить побольше денег, машин, домов или ещё чего-то без мысли о том, как ты это используешь в целях самореализации — крайне дурацкое желание.

У человека может быть 15 бульдозеров, 300 рабочих в подчинении и куча денег, но если, имея всё это, он не застраивает площадку, то всё накопленное им ничего не будет стоить.

Смысл в обретении счастья и успеха

Среди предыдущих идей эта — самая вменяемая, но имеет одну весомую неточность, которая лежит в непонимании того, что такое счастье и успех.

Эти понятия не могут быть целью существования, но обычно являются следствием существования с подходящей целью. Если выбран удачный смысл и со стороны человека происходит движение в его направлении, то счастье и успех станут приятным следствием этого процесса и индикатором того, что человек эффективно себя реализует.

Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.

Альберт Эйнштейн

Как обрести смысл жизни

Чтобы найти ответ на вопрос «В чём заключается смысл жизни человека?» необходимо представлять, как происходит процесс обретения того самого смысла.

Как человек находит смысл

В наших умах постоянно появляются мысли, среди этих мыслей есть идеи. Идеи могут либо не заинтересовывать нас, и тогда мы благополучно отпускаем их, либо идеи могут нас заинтересовывать, вследствие чего в нас появляется желание возникшую идею реализовать.

Затем мы приступаем к исследованию интересующей нас идеи. Исследование — это движение в направлении идеи с целью понять её глубину и значимость. Если в процессе исследования человек начинает осознавать всю мощь идеи, она становится смыслом его жизни. После этого всё его бытие во всех его конкретно взятых моментах будет направлено в сторону осуществления найденного смысла.

Когда ты открываешь для себя настолько монументальную идею, тебе не приходится думать: «А действительно ли это смысл моей жизни?» — этот вопрос просто не возникает в голове, ибо человеку всё итак ясно. Тебе не приходится долго и мучительно подстраивать под эту идею свою жизнь, идея сама поглощает тебя с головой.

В целом процесс обретения любого смысла происходит по одному и тому же алгоритму: идея — желание — исследование — обретение смысла.

Следовать за желанием

Рецепта на тему «Как обрести смысл жизни» не существует, ведь это занимательный процесс поиска и создания, которого не может быть лишён человек. Но есть одна фантастическая рекомендация — не игнорировать своё желание.

Желание — мера ценности.

Бальтасар Грасиан

Желание — это то, на что смело можно опираться. Наша всеобщая чума заключается в том, что мы под прессом общественного мнения, собственных ограничений, комплексов и прочей фигни задвигаем большинство наших желаний куда подальше. Этим и объясняется суровая реальность, в которой большая часть населения занимается тем, в чём не находит особого смысла и что, откровенно говоря, попросту не любит. Мы слишком редко прислушиваемся к нашему желанию.

Если в вас появляется желание реализовать идею — исследуйте её, двиньтесь в направлении этой идеи, попробуйте оценить её глубину, ведь желание возникло внутри вас не случайно, постарайтесь понять, почему эта идея так зацепила вас.

Когда мы начинаем исследовать наши желания — мы начинаем искать по-настоящему, и в конечном счёте находим. Совсем не важно, какая это будет идея: открыть кофейню, делать жизнь людей весёлой или слепить снеговика в июне из земли.

Если вы увидели в вашей идее возможность для реализации себя и вам ясно, как среди этого процесса осуществить вышеупомянутые пять принципов — вам непременно стоит уделить внимание вашей идее, рано или поздно с таким подходом вы наделите жизнь смыслом.

Спросите «Зачем?»

Есть одно упражнение, позволяющее приблизиться к ответу на вопрос «В чём заключается смысл жизни?». Что бы вы ни делали и о чём бы ни думали, спросите у себя «Зачем?»

Например:

— Зачем я хожу на работу? Чтобы получать деньги.

— Зачем получать деньги? Чтобы обеспечивать себя необходимым и выживать.

— Окей, в таком случае зачем нужно выживать?

Или:

— Зачем мне нужен вот этот недостаток? Он делает меня сильней.

— Зачем становиться сильней? Это процесс моего развития.

— Хорошо, но зачем нужно развиваться?

Человек, имеющий в голове смысл существования, из любого начального вопроса в конце концов придёт к своему смыслу, потому что в его жизни всё направлено на осуществление этого смысла.

Ну а если вы ещё не определились с вашей монументальной идеей, то данное упражнение позволит найти несколько мыслей, которые будут к ней близки.

Смысл жизни непостоянен

Возможно вы сейчас думаете, что ошибиться в главном ну никак нельзя, а отсюда не совсем ясно, как найти нечто однозначно подходящее на всю жизнь. Здесь необходимо понимать, что человек непрерывно растёт и то, что сегодня ему казалось самым значительным, уже завтра может показаться несущественным и уступит место более монументальной идее.

Это закономерно, мы буквально вырастаем из одной идеи и приходим к другой. Даже если на протяжении лет идея остаётся прежней, человек начинает понимать её более полно и широко.

Всё это неотъемлемая часть процесса поиска и развития, поэтому, выбирая монументальную идею и следуя своему желанию, не стоит сильно заморачиваться по поводу того, что через какое-то время данная идея потеряет значение. Важно осознавать, что если текущая идея не будет исследована, то более глобальная идея вообще не сможет быть обнаружена, а это делает невозможным раскрытие нашего потенциала.

Резюме

Давайте сожмём длинную историю в несколько ключевых абзацев, чтобы закрепить так сильно ударивший вас по голове пласт информации.

Главная человеческая потребность — это потребность реализовать себя максимально. Для этого в наши руки были вверены ресурсы, а нам необходимо понять, как их использовать.

Изначально никакого смысла жизни не существует, мы сами изобретаем смысл, чтобы получить возможность раскрыть себя. Ввиду этой информации конкретного ответа на вопрос «В чём заключается смысл жизни человека?» не существует в природе, нам самим необходимо его создать.

Процесс реализации человека основан на пяти столпах: развитие, поиск, создание, служение и любовь. Любой действительно стоящий смысл жизни всегда подчинён этим пяти принципам.

В стремлении понять, как можно обрести смысл жизни, важно прислушиваться к своему желанию. Идеи, которые рождают в нас желание определённо стоит исследовать, ибо среди них и находится то, что мы ищем.

Здесь жизненный триллер о смысле жизни завершается, если среди этого словесного побоища вам удалось дожить досюда — получите вселенский респект и немного удачи для ваших поисков! Аминь.