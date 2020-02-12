Зеленский решил по-новому взяться за Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский призвал разработать специальную программу, которая была бы направлена на предоставление украинского гражданства молодым людям, которые проживают в Донбассе на неподконтрольных Киеву территориях. Такое заявление президент сделал на совещании с представителями министерств.

По информации пресс-службы украинского лидера, власть должна «бороться за своих граждан». И поэтому необходима программа, по которой молодые люди получили бы документы с подтверждением украинского гражданства.

Разработанные меры, по мнению Зеленского, будут мотивировать молодежь к получению образования на Украине. Президент считает, что выпускники школ ДНР и ЛНР должны иметь возможность дистанционно изучать украинский язык и историю Незалежной. Кроме того, вузы в стране обязаны предоставлять бюджетные места для молодежи Донбасса.

Новости Донбасса на сегодня, 12 февраля: Зеленский рассказал о боевых действиях

Украинский лидер Владимир Зеленский поведал о том, что Киеву пока не удалось прекратить боевые действия в Донбассе. Однако при желании сторон это можно сделать «завтра».

Глава государства выступил в ходе экономического форума в Давосе. Он отметил, что киевским властям не удается остановить кровопролитие и человеческие потери. Зеленский подчеркнул – он верит в «свет в конце туннеля». Президент Украины считает, что представители всех сторон должны приложить усилия для возвращения в регион мирной жизни.

«Я уверен, что если все стороны захотят прекратить войну, то она прекратится завтра», — пояснил Зеленский.

Президент Украины добавил, что страна просто вынуждена защищать свои земли. Однако Незалежная больше всего хочет того, чтобы война и кровопролитие прекратились.

Сводки ополчения ДНР и ЛНР от 12.02.2020: ситуация в Донбассе сейчас

Министерство государственной безопасности ДНР на официальном сайте опубликовало видеозапись признания уличенного в шпионаже в пользу украинских спецслужб жителя Республики, уроженца Харькова Павла Подвезко. Он с 2014 по 2018 годы выполнял задания сотрудничающего с СБУ украинского блогера «Некромансера»

Подвезко рассказал, что в указанный период в социальной сети «Твиттер» предавал «Некромансеру» информацию о местонахождении воинских частей, передвижении техники, составе патрулей военнослужащих ДНР. Также размещал на своей странице публикации, направленные на разжигание межнациональной розни между жителями ДНР и призывы к свержению власти Республики.

«Я занимался ремонтом компьютеров, на одном из них нашел информацию ограниченного доступа, принадлежащую военнослужащему ДНР, ее передал «Некромансеру». Занимался ремонтов компьютеров вплоть до задержания сотрудниками МГБ – 26 мая 2018 года», – рассказывает задержанный.

Ранее сообщалось, что приговором Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР Подвезко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 321, 325, 326, 328 УК ДНР. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.