Экс-глава алтайского Минприроды стал фигурантом дела бюджетных тратах люксовое авто губернатора

Бывший министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Евгений Ларин может оказаться на скамье подсудимых по факту злоупотребления должностными полномочиями. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая» со ссылкой на свои источники. По сведениям редакции, уголовное дело, по которому Ларин якобы уже проходит обвиняемым, связано с приобретением автомобиля Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 6 144 500 рублей. Издание пишет, что пользоваться авто якобы должен был теперь уже бывший глава республики Александр Бердников.

Как утверждают НГА, покупка была совершена 28 января прошлого года через подведомственное Минприроде учреждение «Авиалесоохрана». Поставку будто бы осуществила фирма «АвтоПартнер». По данным инсайдеров издания, 26 февраля автомобиль был передан «Авиалесоохраной» в безвозмездное пользование Управлению делами правительства и якобы использовался для нужд главы региона. Правда, уже через месяц Бердников добровольно ушел в отставку.

«Новостям Горного Алтая» стало известно, что указание приобрести автомобиль якобы было дано Ларину в конце 2018 года «с самого верха». Как следует из документов, оказавшихся в распоряжении редакции, бывшему министру «стало известно о том, что глава Республики Алтай заинтересован в приобретении за счет бюджетных средств республики автомобиля Toyota Land Cruiser 200 для использования в своих служебных целях». Однако технические характеристики и цена такого автомобиля не позволяли купить его на законных основаниях. Поэтому, как утверждает источник, в конце декабря 2018 года или начале января 2019 года в правительстве республики прошло закрытое совещание с участием самого Ларина и трех вице-премьеров. Ими якобы было решено перевести 6,2 млн рублей на счет Минприроды для реализации программы «Развитие лесного хозяйства». Уже через несколько недель, по сведениям НГА, Минприроды получило деньги от Минфина и заключило с «Авиалесоохраной» соглашение о предоставлении субсидии «для приобретения объекта особо ценного движимого имущества для реализации госпрограммы «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды».

При этом автономное учреждение не обязано объявлять торги для закупок и может определить поставщика самостоятельно. Будто бы поэтому и была реализована такая схема покупки машины для руководителя республики. Более того, НГА утверждает, что по такому же пути, через «Авиалесоохрану», купили дорогостоящие авто для одного вице-премьера и постпредства в Москве. По сведениям источника, данное уголовное дело расследуется Западно-Сибирским управлением на транспорте Следственного комитета России. Впрочем, пока официальные органы об этом не сообщали. ИА «Банкфакс» обратилось в ведомство за комментарием, где пообещали предоставить его позже.

Отметим также, что, судя по описанию, доказать, что Александр Бердников каким-то образом замешан в этой истории, проблематично, так как в сообщении даже не указано, что он отдавал какие-либо устные указания.

Любопытно, что примерно в тот же период, когда, по сведениям НГА, планировалось приобретение люксового авто, разразился еще один финансовый скандал. В декабре 2018 года депутатами Госсобрания были внесены изменения в установленный минимальный срок, по истечению которого госслужащие могут претендовать на ежемесячные доплаты к страховой пенсии. Главный момент, который тогда задел оппозиционных депутатов — увеличение денежного довольствия при одновременном уменьшении поощрительной части зарплаты, а также увеличение отпускных выплат для главы республики. Народные избранники отметили, что законопроект вызывает много вопросов, особенно на фоне ситуации с детскими пособиями, которые не могут поднять вот уже несколько лет.

Тогда в защиту главы республики высказались несколько единороссов. Позже на сессии слово взял и сам Бердников, речь которого вызвала еще больше вопросов у общественности. «Коллеги, ну не вводите вы людей в заблуждение! Все же известно, что на протяжении 13 лет своей работы я получаю меньше, чем мои заместители. Это же все явно, богом поклясться, что ли? Я не имею права сам себе устанавливать премии, выплаты какие-то стимулирующие. Но я же тоже человек, мне просто стыдно перед внуками, что я получаю зарплату меньше, чем мои заместители. Фонд заработной платы главы Республики Алтай не увеличивается ни на один рубль. У меня зарплата ниже, чем у остальных губернаторов в СФО. Я не говорю, что мы самый маленький субъект, но я тоже тружусь, и кое-что сделал для Республики Алтай. Табунщик и доярка работают не меньше, их труд более тяжкий, у них нет «крузера»… Можете не проголосовать и вопрос закрыть, я же не выпрашиваю. Не моя была инициатива», — закончил он свою пылкую речь. Однако, несмотря на полемику, против принятия законопроекта в двух чтениях проголосовало всего два депутата из 35 присутствовавших.