Мать встретилась с умершей дочерью в виртуальной реальности (ВИДЕО)

Share Tweet Share Share Email Comments

Жительница Южной Кореи смогла вновь увидеть свою ушедшую из жизни дочь.

В Южной Корее местная жительница смогла вновь увидеть свою умершую дочь с помощью технологии виртуальной реальности. Разработчики смогли создать цифровую копию девочки и предоставить женщине возможность с ней пообщаться с использованием VR-шлема и тактильных перчаток.

По информации южнокорейских СМИ, Чан Чжи Сун поучаствовала в съемках документального фильма под названием "Я встретила тебя", работа над которым велась в течение восьми месяцев.

Разработчики использовали реальные ивжнтхх фото и видео дочери Чан Чжи Сун по имени Найон, а также запись ее голоса, а маленькая актриса подарила персонажу из виртуальной реальности движения.

Встреча матери и дочери состоялась в воссозданном виртуально парке, где семья часто гуляла. Найон выбежала к женщине со словами: "Где ты потерялась, мама? Ты скучала по мне?"

Не сумевшая сдержать слез женщина смогла прикоснуться к виртуальному ребенку благодаря тактильным перчаткам. Также они вдвоем отметили день рождения Найон, задув свечки на праздничном торте. Малышка загадала желание, чтобы ее мама никогда больше не плакала.

По словам Чан Чжи Сун, она приняла участие в документальном фильме с целью поддержать тех, кто потерял ребенка, брата или родителя.

"Прошло уже три года [со смерти], и теперь я считаю, что должна больше любить ее, а не скучать и не страдать, чтобы потом, когда я встречу ее снова, чувствовать себя увереннее. Я надеюсь, многие люди будут помнить о Найон после просмотра шоу… Может быть, это был настоящий рай. Я увиделась с Найон, которая встретила меня с улыбкой, пусть и на короткое, но очень счастливое время. Я думаю, что осуществила свою мечту". – поделилась женщина своими чувствами после удивительного эксперимента.

По информации Futurism, использованная технология пока не совершенна, но в будущем общение с умершими родственниками в VR может стать нормой для современного общества.