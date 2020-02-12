Отдохнувший скелетик: истощенную после Мальдив Асмус сравнили в худобе с Джоли (ФОТО)

По
mavit
-
9

Share Tweet Share Share Email CommentsОтдохнувший скелетик: истощенную после Мальдив Асмус сравнили в худобе с Джоли (ФОТО)

Актриса Кристина Асмус шокировала Сеть новым фото.

Актриса Кристина Асмус спустя пару дней молчания, что собственно обеспокоило подписчиков, наконец объявилась, объяснив свое молчание эффектом "Инстаграм-детокс" после Мальдивских каникул.

По ее словам, после недели отпуска она тут же включилась в рабочий процесс, что времени на социальные сети вовсе не было, поскольку от усталости она едва ли не замертво падает на стул в гримерке ивжнтхх своего любимого театра.

"Москва закрутила, конечно. Интаграм-детокс как-то сам собой произошёл ))) Даж не заходила и не залипала бессмысленно как обычно)) Я уже 4 дня в Москве, сижу сейчас слегка за другим столиком в гримёрной @ermolova_theater)))))", – сообщила Кристина.

Отметим, что несмотря на отдых Асмус спустя всего четыре дня нахождения в столице выглядит действительно изможденной. Многие подписчики тут же заметили это, выразив обеспокоенность здоровьем артистки.

"Флюорографию делать ненадо, фонариком насквозь просветит", пишет bogdanoff.as1980"

"Какие ножки красивые, худенькие", – заметила riina__m 

"Кристина хорошо выглядите,с полными силами в работу" – пишет albina_biznes_onlain.

"Что за такой отдых – неделя. Даже понять не успеешь … " – справедливо подметил mr.iks001.

"Анерексия? " – задал резонный вопрос alejandro19179863.

"Ну все, перегнали Джоли по худобе…. " – констатирует maksim_omel.

"Не слишком худовата?( " – заметил nikrodis85.

"Гарик подкормил бы", – предложил spesivtsevandrei1225.

"Надо кг 7 набрать и будет вообще супер)))" – советует dimitrius86.

"Ну очень худенькая…", – отметила elena1981blohina.

"Отдохнувший скелетик. Браво!", – негодует nazarevichalex.

Другие же оценили красоту Кристины по достоинству, не найдя ни единого недостатка.

"Все бабы как бабы, а у Гарика Богиня", – пишет a.kalimulin.

"Кристина выглядишь супер" – считает robinzon_82.

"Кристин, не знаю что сказать просто бомба" – уверен annametron.

"Кристина, почему вы вечно такая модная и красивая? Бесите прям!", – пишет alyona_small.

Как ранее писал Topnews, Кристина Асмус показала идеальное тело в сексуальном купальнике.

Отдохнувший скелетик: истощенную после Мальдив Асмус сравнили в худобе с Джоли (ФОТО)