Погода в Крыму июль 2019 самый точный прогноз погоды от Гидрометцентра, температура воды и воздуха вдоль побережья Крыма

Share Tweet Share Share Email CommentsПогода в Крыму июль 2019: самый точный прогноз погоды от Гидрометцентра, температура воды и воздуха вдоль побережья Крыма

Июльский Крым как нельзя лучше подходит для любого вида отдыха. Солнечные пляжи, тенистые леса, переменчивые горы полуострова манят туристов со всех уголков мира. По прогнозу Гидрометцентра на июль 2019, погода в Крыму будет необычайно жаркой.

Прогноз погоды в Крыму июль 2019 от Гидрометцентра

Середина лета – разгар отпусков, а значит – самое оживлённое время на базах отдыха. Планируя поездку в Крым, следует не только заранее забронировать отель, но и поинтересоваться прогнозом погоды на июль 2019 от Гидрометцентра. По данным метеослужбы, это лето будет чрезвычайно жарким. Если обычно, по данным Гидромтецентра, среднедневная температура в Крыму в июле составляет около +22°, то в этом году она будет находится у отметки в +25°. Днём воздух может прогреваться до +35°, ночью – до +22°. Специалисты Гидрометцентра объясняют превышение климатической нормы глобальным потеплением на планете и общим изменением климата. Некоторые учёные связывают температурные аномалии с явлением Эль-Ниньо – различием температур на поверхности Тихого океана. Так или иначе, прогноз погоды в Крыму июль 2019 от Гидрометцентра предвещает туристам настоящее лето.

Данные о температуре воздуха в Крыму от Гидрометцентра в июле 2019

Температура воды и погода в Крыму июль 2019 в начале и в конце месяца

Обычно море дарит туристам приятную прохладу после долгого пребывания на пляже. В зависимости от расположения курорта и погоды, температура воды в Крыму, по данным Гидрометцентра, колеблется от +22 до +25°. Но из-за высокой температуры воздуха и солнечной погоды в июле 2019 года температура воды в Крыму будет выше на несколько градусов, как в начале, так и в конце месяца. Теплее всего море будет в Джанкое – +27°, а холоднее – в Севастополе – +25,2°. В любом случае, туристам, желающим посетить Крым в июле этого года, следует позаботиться о защите от солнца. Медики советуют соблюдать режим пребывания на пляже, а в аномально жаркую погоду– стараться ограничить время пребывания на улице, чтобы снизить вероятность теплового удара. Какими будут температура воды и погода в Крыму июль 2019 в начале и в конце месяца показано ниже.

Прогноз погоды по температуре воды в море в июле 2019 в Республике Крым от Гидрометцентра

Курорт Температура воды Джанкой +27°C Казантип +26°C Керчь +26.5°C Кореиз +25.5°C Судак +25.6°C Феодосия +25.8°C Ялта +25.6°C Алупка +25.4°C Алушта +25.6°C Кача +25.2°C Севастополь +25.2°C Симферополь +25.6°C Белогорск +25.6°C Веселое +25.6°C Гаспра +25.6°C

Прогноз погоды в начале и в конце июля 2019 в Крыму

По прогнозу синоптиков Гидрометцентра на июль 2019 в Крыму будет солнечная и жаркая погода, как в начале, так и в конце месяца. Температура воздуха в первой декаде июля будет достигать отметки +27° днём и +18° ночью. Ближе к середине июля воздух прогреется до +30-33°днем и +22° ночью. В это время в Крыму возможно несколько ливневых дождей, после которых жара будет немного спадать. В конце июля в Крыму температура воздуха будет подниматься до аномальных +33-35° днём. Однако, температурного рекорда 2010 года жара, все же, не достигнет. По мнению синоптиков Гидрометцентра, возможны резкие температурные скачки в течение всего месяца. Из осадков возможны дожди, которые не будут существенно освежать. В середине июля ожидаются грозы, пасмурная погода. Теплее всего погода будет в Джанкое, а прохладнее – в Каче.

Информация о погоде в Крыму в июле 2019

Дата Температура воздуха, день Температура воздуха, ночь Осадки 1 +27 +18 2 +27 +18 3 +27 +18 4 +27 +18 5 +27 +18 6 +27 +18 Дождь 7 +27 +18 8 +30 +20 9 +30 +20 10 +30 +20 11 +30 +20 12 +30 +20 13 +30 +20 14 +30 +20 15 +32 +20 16 +32 +20 Дождь 17 +33 +20 18 +33 +20 19 +32 +20 Дождь 20 +32 +20 21 +32 +20 22 +32 +20 23 +32 +20 24 +32 +20 25 +35 +22 Дождь 26 +35 +22 27 +35 +22 28 +33 +20 29 +33 +20 30 +33 +20 31 +33 +20

Прогноз погоды Гидрометцентра на июль предвещает небольшое количество осадков. Желающим отдохнуть в Крыму дикарём следует помнить, что ночью воздух здесь становится значительно прохладнее, чем днём, поэтому следует прихватить с собой одежду с длинным рукавом. По прогнозу Гидрометцентра на июль 2019 температура воды будет выше, чем обычно и порадует любителей пляжного отдыха.

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