Результаты ЕГЭ в 2019 году по русскому языку смотреть онлайн по паспортным данным

Share Tweet Share Share Email CommentsРезультаты ЕГЭ в 2019 году по русскому языку смотреть онлайн по паспортным данным

Результаты ЕГЭ в 2019 году по русскому языку уже можно посмотреть в Сети на официальном портале экзамена. Родители или сами выпускники должны зарегистрироваться и ввести свои личные данные. Если вдруг результаты экзамена не появятся, то не стоит переживать, ведь даты публикации результатов являются примерными. Итоги обязательно будут объявлены не позже 27 июня.

Как и где можно узнать результаты ЕГЭ по русскому языку в 2019 году

Основной период сдачи ЕГЭ подходит к концу, поэтому выпускники начали активно искать результаты в Сети. Однако каждый ученик должен знать, что данные экзамена обрабатываются на протяжении 10 рабочих дней. Сперва оценки выставляются в первичных баллах, которые только потом переводятся по пятибалльной шкале.

Узнать результаты ЕГЭ по русскому языку в 2019 году можно на официальном сайте, только для начала необходимо пройти простую процедуру регистрации, где следует ввести свои персональные данные. Кроме этого, результаты также вывешиваются в школе, где проходила сдача ЕГЭ.

Если вдруг школьник зашел в свой личный кабинет, но результатов ЕГЭ там еще нет, то это говорит о том, что работа еще не проверена. Не стоит переживать, следует сделать попытку немного позже. Ведь время публикации результатов является предварительным. Крайний срок официального объявления результатов по данному предмету составляет 20 июня.

Кому можно будет пересдать ЕГЭ в 2019 году по русскому языку

Пересдать ЕГЭ в 2019 году могут не все ученики, завалившие экзамен, а только:

школьники, которые не смогли получить положительный результат по русскому языку и математике;

те, кто не смог присутствовать на экзамене, имея уважительную причину, однако при этом обязательно должно быть документальное подтверждение;

ученики, не сумевшие завершить написание экзамена также по уважительной причине, например, из-за плохого самочувствия;

школьники, чьи результаты аннулировали, но не по их вине.

Пересдать ЕГЭ в 2019 году не смогут ученики, которые:

не явились на экзамен, не имея при этом достаточно уважительной причины;

были выгнаны с экзамена за нарушения, например, списывание, разговоры, использование смартфона.

Если выпускник не смог справиться с заданиями по русскому языку и получил неудовлетворительный результат, то он имеет право пересдать экзамен в резервный день, который был установлен на 26 июня.

Ученик, который несогласен со своими баллами, может воспользоваться правом на апелляцию, но сделать это необходимо на протяжении 2 дней после того, как будут официально объявлены результаты. В противном случае заявление на апелляцию приниматься не будет.

Пересдача ЕГЭ в 2019 году, кому разрешат

К повторной сдаче единого государственного экзамена в текущем учебном году допускаются:

школьники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому и математике;

участники ЕГЭ, не явившиеся на экзамен по уважительной причине, которую можно подтвердить документально;

лица, которые не смогли закончить экзаменационную работу по уважительной причине;

ученики, чьи результаты были аннулированы не по их вине (в этом случае выпускники могут подать апелляцию и получить право на пересдачу).

К прохождению ЕГЭ второй раз в рамках одной экзаменационной кампании (то есть в тот же год) не допускаются:

выпускники, пропустившие ГИА по неуважительной причине;

участники ЕГЭ, отстраненные экзаменационной комиссией от выполнения работы ввиду грубых нарушений правил прохождения тестирования (то есть те, кого удалили из ППЭ за списывание, разговоры с друзьями, использование телефона).

Даты резервных сроков основного периода в 2019 году

Если выпускник получил неудовлетворительный результат по предмету, его можно будет пересдать в резервные сроки. Ниже мы публикуем точные даты пересдачи в 2019 году:

17 июня (пн) Резерв: география, литература

18 июня (вт) Резерв: история, физика

20 июня (чт) Резерв: биология, информатика, химия

24 июня (пн) Резерв: математика Б, П

26 июня (ср) Резерв: русский язык

27 июня (чт) Резерв: иностранные языки (устно)

28 июня (пт) Резерв: обществознание, иностранные языки (письменно)

1 июля (пн) резерв: по всем учебным предметам

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