Опрос: Имамоглу является единственным кандидатом, который может победить Эрдогана на выборах

За Имамоглу готовы проголосовать 41,4% респондентов, в то время как Эрдогана поддерживают 39,1%, сообщает Duvar.

Результаты опроса также показали, что Имамоглу стал единственным кандидатом, получившим поддержку со стороны электората всех оппозиционных партий: за него готовы проголосовать 96% голосов избирателей основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), 76% сторонников прокурдской Демократической партии народов (ДПН) и 81% голосов электората «Хорошей партии».

Между тем, Эрдогана, как выяснилось, поддерживают 93% избирателей правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и 56% сторонников её союзника по коалиции, Партии националистического движения (ПНД).

Что касается гипотетической предвыборной гонки между бывшим кандидатом в президенты и депутатом НРП Мухарремом Индже и Эрдоганом, то за первого готовы проголосовать 32,6% респондентов, в то время как нынешнего президента поддержали 43,1%.

Если лидер «Хорошей партии» Мераль Акшенер выступит против Эрдогана, она наберёт 30,1%, тогда как последний получит 40,8% голосов.

В то же время на вопрос о том, за кого бы они проголосовали, если бы Эрдоган баллотировался против бывшего вице-премьера Али Бабаджана, 37% опрошенных высказались в пользу нынешнего президента, в то время как последнего готовы поддержать 26,1% респондентов.