Гуайдо сообщил о возвращении в Венесуэлу после «международного тура»

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Гуайдо сообщил о возвращении в Венесуэлу после «международного тура»
Гуайдо сообщил о возвращении в Венесуэлу после «международного тура»

Хуан Гуаидо

Fausto Torrealba/Reuters

Провозгласивший себя президентом Венесуэлы и лидер оппозиции Боливарианской республики Хуан Гуайдо уведомил о возвращении в страну в «ближайшие часы». Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на пресс-службу политика.

Как стало известно, это случится после «международного тура», во время которого Гуаидо нанес визиты в ЕС и США.

Отмечается, что ранее венесуэльские власти запретили ему уезжать из страны. Они предупредили, что арестуют Гуайдо, если тот покинет страну.

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