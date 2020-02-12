В партии Зеленского предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

close

Pavel Rebrov/Reuters

Лидер фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что Киев может возобновить перекачку воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу. Об этом сообщает телеканал «Прямой».

По его мнению, возобновление подачи воды на полуостров и «большое преимущество в переговорах по Донбассу» будет приемлимым вариантом для украинской власти.

«Я буду считать это достаточным компромиссом», — сказал Арахамия.

Он также выразил мнение, что подобный обмен возможен, в случае если «они отходят со всеми своими вооруженными формированиями к Ростову», а украинская сторона «устанавливает контроль над границей».

Источник

READ Астролог Павел Глоба Глоба назвал 5 знаков Зодиака, которых ждет достаток в 2020 году