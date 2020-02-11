10 статуй, которые нужно потрогать, чтобы стать счастливым и богатым

Пожалуй, в каждом большом (или не очень) городе найдётся статуя, которая, как утверждают местные жители, приносят удачу. И толпы туристов стремятся коснуться, потереть или поцеловать порой весьма интимные места статуй в разных уголках мира и верят, что это поможет поймать фортуну за хвост.

1. Сумасшедшие девушки

Лас-Вегас, США

Первое место, пожалуй, никого не удивит. Ведь Лас-Вегас получил прозвище «Город грехов». Поэтому стоит ли удивляться, что в нем есть статуя, которую обязательно нужно потрогать за пятую точку, если конечно,

хочешь, чтобы повезло. «Сумасшедшие девушки» — статуя в виде ряда женщин, стоящих в обнимку спиной к зрителям.

С первого взгляда сразу бросается в глаза, что ягодицы девушек отполированы прикосновениями до блеска. «Crazy Girls» на самом деле было живым шоу, которое шло на протяжении 28 лет в отеле и казино Riviera. Поскольку «Ривьеру» закрыли в 2015 году, статую перенесли в «Планету Голливуд». Сегодня это любимое место среди туристов.

2. Виктор Нуар

Париж, Франция

Это надгробная статуя человека на кладбище. Виктор Нуар был политическим журналистом, которого застрелил в 1870 году принц Пьер Бонапарт (племенник Наполеона III). После этого Нуара стали считать мучеником, а на его похороны собралось более 100 000 человек. Похоронили журналиста на кладбище Пер-Лашез, и в его честь была установлена статуя, изображающая лежащего на земле Виктора.

Особенностью статуи является заметная выпуклость на штанах. Считается, что если потереть эту выпуклость, то это предотвратит бесплодие. Поэтому женщины приезжают со всего Парижа на кладбище, чтобы сделать именно это.

3. Атакующий бык

Нью-Йорк, США

Эта статуя весит 3200 килограммов, и ее впервые привезли в Нью-Йорк в декабре 1989 года в рамках рождественского показа. Когда статую забрали, местные жители начали жаловаться и требовать ее возвращения. Поэтому «Быка» вернули и разместили в Финансовом квартале. Идея состоит в том, что если потереть генеталии этой статуи животного, и это обязательно поможет улучшить финансовые дела.

Поскольку подобное занятие стало довольно популярным среди туристов, эта часть тела быка сегодня сильно отличается по цвету. Многие считают, что бык символизирует процветание Уолл-стрита и успех. Однако художник намеревался символизировать мощь и процветание Америки. Его идея заключалась в том, что в такое место, как Нью-Йорк, люди стекаются со всего мира, обретая в этом городе успех.

4. Долли Партон

Севьер, США

Напротив здания суда округа Севьер в Теннесси можно увидеть статую знаменитой певицы Долли Партон. Она сидит на скале и играет на гитаре. Этот уголок штата Теннесси была ее родиной, и местные жители захотели отдать дань уважения знаменитой певице, поэтому и возвели статую в ее честь. Сегодня многие туристы считают своим долгом потрогать статую певицы за левую грудь. Считается, что это приносит удачу в любви и отношениях.

5. Молли Малоун

Дублин, Ирландия

В столице Дублина можно найти статую этой очаровательной леди на Саффолк-стрит. Она была перемещена из своего привычного места на Графтон-стрит из-за сноса некоторых старых зданий и строительства новых в городе. Однако это небольшое изменение в местоположении ничуть не повлияло на приток к статуе туристов. История гласит, что эта девушка была то ли путаной, то ли рыбачкой. Но факт, что сегодня песня о Молли является одним из неофициальных символов Ирландии, а туристы полюбили трогать ее статую за грудь.

6. Адам

Нью-Йорк, США

Эта статуя находится внутри торгового центра в Нью-Йорке. На первом этаже торгового центра The Shops at Columbus Circle можно найти две довольно большие статуи Адама отшлифовали своими прикосновениями туристы. Что интересно, не существует никакой легенды, связанной с подобным прикосновением.

7. Жена Юя Великого

Ухань, Китай

Статуя жены Юя Великого стоит, держась за руки со статуями мужа и свахи. Юй Великий был основателем первой династии Китая в 2070 году до нашей эры. Одна грудь женщины обнажена, и несложно догадаться, к какому месту статуи туристы прикасаются чаще всего. Местные власти начинают жаловаться, что туристы наносят ущерб статуе, также заявляя, что подобное поведение является неуважением к китайской культуре.

8. Джульетта

Мюнхен, Германия

В этом прекрасном баварском городе также можете найти прекрасную женскую статую прямо в центре города. Эта статуя названа Джульеттой в честь персонажа в знаменитой истории любви Ромео и Джульетты. Что интересно, у Джульетты в Мюнхене есть близнец в Италии, да и эта статуя на самом деле была подарена Мюнхену властями итальянской Вероны.

Джульетта в Вероне знаменита тем, что туристы всегда касаются ее груди. Однако, со статуей Джульетты в Мюнхене связан другой обычай: ей нужно вложить цветы в руку. Тем не менее судя по «отполированной» груди, местным людям явно тоже нравится подержаться за нее.

9. Андраш Хадик

Будапешт, Венгрия

Андраш Хадик был известным венгерским гусаром. Фактически, он имел высшее звание в армии в Австро-Венгрии (фельдмаршал) во время Семилетней войны. В 1937 году в Будапеште решили возвести статую в его честь прямо возле знаменитой церкви Маттиас, которая расположена на холме с видом на город.

Статуя Андраса Хадика верхом на лошади должна символизировать храбрость и мужество в битве. Однако у лошади, как и у быка с Уолл-стрит, есть довольно заметные тестикулы. Именно они привлекают почему-то внимание туристов. А местные студенты Технического университета стремятся потереть причинное место коня перед экзаменами, чтобы уж точно вытянуть счастливый билет.

10. Парк Хэсиндан

Самчхок, Южная Корея

И последний пункт в списке — парк, полный статуй мужских гениталий. В отличие от более исторических статуй, вокруг которых просто сложились легенды относительно того, что их нужно коснуться, в этом парке все наоборот. Фактически, люди должны взаимодействовать здесь с экспонатами. Хэсиндан родился в результате старой легенды. Когда-то жила девственница, которая должна была выйти замуж за своего возлюбленного. Однако она погибла из-за большого прилива в море.

После этого у всех рыбаков в деревне перестала ловиться рыба, и люди начали считать, что они прокляты. Но однажды один из рыбаков помочился в море, и рыба вернулась. Поэтому местные жители сочли это предзнаменованием и возвели статуи мужских гениталий вдоль берега. Сегодня на этом месте есть целый парк, в котором можно посидеть на этих статуях, касаться их и взаимодействовать с ними. Парк стал любимым местом отдыха как среди корейцев, так и среди туристов. Все местные статуи сделаны из камня и дерева.