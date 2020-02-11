10 странных изобретений, которые принесли своим создателям миллионы

Странно, прибыльно, прикольно…

Есть изобретения, которые облегчают людям жизнь, помогают решать обременительные задачи или обеспечивают безопасность. Лампочки, автомобили и космические корабли навсегда изменили этот мир. Но есть и такие «гениальные» изобретения как пластмассовая рыба, поющая песни. И тем не менее, они приносят своим создателям миллионы.

1. Мячик «Koosh Ball»

Странно, но прибыльно: «Koosh Ball»

Пытаясь сделать мячик, который было бы легче ловить его детям, изобретатель Скотт Стиллингер приклеил несколько резиновых лент к мягкому резиновому шару. Вряд ли он подозревал, что в тот момент у него в руках была идея ценой в миллионы долларов. В итоге «кушболл» появился на рынке на Рождество в 1988 году.

Разноцветные мячики, сделанные из 2000 резиновых нитей, прикрепленных к мягкому шарику, продавались миллионами. Компания, которая приобрела «Koosh Ball» у Стиллингера, была продана гигантской корпорации «Hasbro» в 1997 году за более чем 100 миллионов долларов.

2. Одеяло «Snuggie»

Странно, но прибыльно: «Snuggie»

Для начала стоит представить себе, что сейчас холодный зимний вечер и человек сидит на диване или в кресле, читая книгу. В квартире холодно, поэтому он укрылся одеялом. В этом всем есть одна проблема — как укрыться целиком и держать при этом книгу. На самом деле, решение есть, хотя и несколько экстравагантное. Это одеяло с рукавами «Snuggie» или его менее популярный конкурент «Slanket».

Конечно, многие могут сказать, что проще надеть халат или свитер, когда стало холодно, но ведь это не так весело. Нельзя отрицать привлекательность Snuggie: более 20 миллионов американцев купили подобное одеяло по цене от $ 10 до $ 20 всего за год после его появления в продаже. С тех пор уровень продаж продолжает оставаться неизменно высоким, а также появились «Snuggie» для детей и домашних животных.

3. Пластиковые косточки «Plastic bones»

Странно, но прибыльно: пластиковые косточки «Plastic bones»

Документальные фильмы дают хорошее представление о том, как великие изобретатели «хватаются» даже за самые неожиданные возможности, чего не делают другие. Но иногда есть веская причина, почему такие возможности упускают из внимания «обычные» люди: они попросту нелепые. Кто бы мог предположить, что миру нужны революционные изменения в технологии производства пластиковых костей.

Кену Ахрони пришла в голову безумная идея изготавливать и продавать поддельные косточки индейки. Дело в том, что в Америке есть любопытная традиция. Все знают о том, как американцы трепетно относятся к традиционной индейке на День Благодарения. Так вот, считается, что у того, кому в индейке попадется вилочковая косточка, и кто ее сломает, исполнятся желания. Сегодня компания продает миллионы таких поддельных косточек по цене 4 штуки за 3,99 доллара или даже 400 штук за 195,99 долларов.

4. Очки для собак «Doggles»

Странно, но прибыльно: очки для собак «Doggles»

Некоторые изобретения кажутся откровенно странными, другие глупыми, а третьи просто ненужными. Однако, иногда что-то кажущееся глупым приносит вполне реальную пользу. Солнцезащитные очки «Doggles» предназначены не только для защиты глаз питомца от солнечных бликов: они также не пропускают пыль, мусор и ветер, блокируют ультрафиолетовые лучи и помогают облегчить глазные заболевания, такие как редкое аутоиммунное расстройство, которое предотвращает выделение слез у собак. «Doggles» уже продала миллионы пар своих очков по цене $ 19,90.

5. Поющая рыба «Big Mouth Billy Bass»

Странно, но прибыльно: поющая рыба «Big Mouth Billy Bass»

Кто бы мог подумать, что может стать популярной игрушка в виде… поющей рыбы, висящей на стене. Первоначально такая штука была создана в конце 1990-х годов, и вскоре она стала хитом продаж. Продажи «Big Mouth Billy Bass» («Большеротого Билли») превысили 1 миллион только в 2000 году. Необычная игрушка породила множество подражателей, в том числе других рыб, омаров и даже елок. Их популярность в конечном итоге упала, но таких рыб до сих пор можно найти в некоторых магазинах.

6. Шар для предсказаний «Magic 8 Ball»

Странно, но прибыльно: «Magic 8 Ball»

Без сомнения, Альберту Картеру и Эйбу Букмену понадобились бы настоящие парапсихологические способности, чтобы предсказать возможный успех своего устройства для предсказаний. Вдохновлены изобретатели были матерью Картера, самозванной ясновидящей из Цинциннати.

Изначально «волшебный шар» выглядел как трубка с жидкостью. Затем в течение некоторого времени он продавался как хрустальная сфера, после чего принял свой современный вид — черный шар с темной жидкостью внутри, в которой плавает фигура с 20 поверхностями с нанесенными на них ответами.

7. Зубы «Billy-Bob»

Странно, но прибыльно: зубы «Billy-Bob»

Откровенно говоря, непонятно, для кого могут быть привлекательными кривые желтые зубы, выглядящие так, будто у человека жуткая инфекция. Тем не менее, такие зубы по цене 9,99 долларов продаются в таких количествах, что они сделали своих разработчиков миллионерами. С 1994 года компания продала уже более 15 миллионов наборов «Billy-Bob», а в 1998 году ее годичная прибыль оценивалась в $ 1,8 млн.

8. Интерактивная игрушка «Furby»

Странно, но прибыльно: интерактивная игрушка «Furby»

Что имеет мех, уши корги, птичий клюв и может выучить английский. Если кто не догадался, то это интерактивная игрушка Ферби («Furby»). Выпущенный в 1998 году компанией Tiger Electronics, 15-сантиметровый милый зверек «Furby» был покрыт красочным мехом, мог играть в игры и покачивать своим телом. Компания продавала компьютеризированную зверюшку как одну из первых широко доступных игрушек с «искусственным интеллектом».

Один из трюков «Furby» заключался в том, что он мог «изучить» английский язык. Фактически, он был просто запрограммирован, чтобы со временем все меньше «разговаривать» на своем непонятном языке, постепенно заменяя его на английский. Всего за три года были проданы более 40 миллионов причудливых зверюшек, в среднем по цене 40 долларов. Со временем популярность «Furby» сошла на нет. Игрушка все еще встречается в Интернете, но в магазинах их почти нет.

9. Виртуальный питомец «Tamagotchi»

Странно, но прибыльно: виртуальный питомец «Tamagotchi»

Подобно Furby, эта реликвия 90-х годов моделировала владение домашним животным и была безумно популярной. Японский производитель игрушек Bandai впервые представил «Tamagotchi» (название было образовано слиянием японского слова «яйцо» и английского слова «часы») в 1996 году. Работала эта штука следующим образом: человек включал «Tamagotchi», давал ему имя, а затем использовал кнопки на устройстве для кормления виртуального питомца, игры с ним, укладывания в постель и уборки его отходов.

Со временем существо на черно-белом ЖК-экране росло и менялось в зависимости от того, насколько хорошо о нем «заботились». Самые ранние «Tamagotchi» требовали почти постоянного внимания или они «умирали». Это сделало их непопулярными среди родителей и учителей, которые заметили, что их дети иногда заботились об игрушках вместо учебы или работы по дому. На пике популярности «Bandai» продавала один «Tamagotchi» каждую секунду. С тех пор было продано более 70 миллионов игрушек.

10. Питомец-камень «Pet Rock»

Странно, но прибыльно: питомец-камень «Pet Rock»

Это, возможно, самое странное изобретение всех времен, которое принесло своему создателю миллионы долларов. Речь идет о «Pet Rock». Гари Дал, исполнительный директор по рекламе из Калифорнии, придумал, как можно украшать и продавать обычные камни в качестве домашних животных. Возможно, это звучит странно, но подобная идея просто покорила США.

Дал покупал за копейки обыкновенную серую гальку у поставщика строительных материалов и продавал ее как «самых неприхотливых домашних животных». На некоторых камнях он рисовал лица, а на других наклеивал глаза. «Pet Rock» появились в 1975 году по цене 3,95 доллара (по нынешним ценам 16 долларов). Всего за шесть месяцев Дал продал более 5 миллионов «камней-домашних питомцев», получив прибыль, эквивалентную 56 миллионам долларов по современным ценам. Доставка стоила всего 95 центов за штуку.

19.03.2018