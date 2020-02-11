Самое маленькое государство в мире: не Ватикан

Рыцари мальтийского ордена в XXI веке

На вопрос, какое независимое государство в мире самое маленькое, чаще всего называют княжество Монако, республику Сан-Марино или Лихтенштейн. На худой конец — Ватикан. Однако самым маленьким государством, имеющим свои собственные паспорта, дипломатический корпус и вооруженные силы, является небольшой особняк на улице Виа-Кондотти в Риме. Это территория суверенного духовно-рыцарского Мальтийского ордена.

Орден был основан в 1118 году во времена Крестовых походов. В эпоху средневековья Мальтийский орден владел большими территориями (в том числе островами Родос, Кипр, Мальта), но постепенно был отовсюду вытеснен. В наше время у ордена остался только скромный особняк на улице Виа-Кондотти.