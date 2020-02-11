Как распространялся коронавирус: ученые создали карту

Карта, на которой отмечено, как коронавирус мог распространяться из Ухань, была разработана исследователями из Университета Саутгемптона. Как пишет Daily Mail, с момента выявления эпидемии из Ухань выехали 60 тысяч человек. Исследователи проследили путь, по которому они прошли, и на основе этого создали карту, на которой полно красных областей. Исследователи полагались на данные с мобильных телефонов и других устройств, отслеживающих полеты самолетов. Так они установили, путешественники из Ухань отправились в общей сложности в 382 города, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Последние данные, предоставленные Национальной комиссией здравоохранения Китая, не оставляют сомнений – коронавирус по-прежнему опасен. Только в провинции Хубэй в понедельник было зарегистрировано 103 погибших, по всей стране – 108, что является ежедневным рекордом. Общее число людей, которые умерли от коронавируса, уже составляет 1018. инфицированных 40 206. Есть и положительные новости, примерно на 20 процентов число новых случаев уменьшилось. В понедельник их было зарегистрировано 2478, по сравнению с 3062 накануне. Больше всего заболевших по прежнему диагностируется в провинции Хубэй. Вчера это было 2097 пациентов.