Андре Грайпель получил травму плеча во время тренировки

Андре Грайпель, тренируясь в окрестностях Кёльна вместе с Риком Цабелем, упал и получил серьёзные травмы левого плеча. 37-летний немецкий велогонщик команды Israel Start-Up Nation не сможет выступать 3 месяца и пропустит весенние классики.

Андре Грайпель: «На узкой дороге нам пришлось поехать друг за другом, так как в нашем направлении двигалась машина. Дорога была мокрой и грязной. Я как-то съехал с дороги и потерял равновесие. Переднее колесо заскользило, я полетел на камни вперёд головой и плечом… Надеялся, что всё будет в порядке».

Андре Грайпель вывихнул плечо, смог вправить его на место и вернулся домой на велосипеде. Но последующий осмотр в больнице показал, что помимо вывиха есть перелом плеча и, возможно, потребуется операция, чтобы зафиксировать плечо в его нормальной позиции. Врач команды Ортвин Шафер (Ortwin Schafer), по предварительным данным, считает, что Андре Грайпель сможет вернуться в гонки примерно через 3 месяца.

Кьелль Карлстрём, менеджер команды Israel Start-Up Nation: «Он так хорошо начал сезон на Туре Даун Андер-2020, показал себя лидером команды. Из-за тяжёлых травм мы уже потеряли двух гонщиков – Рори Сазерленда и Бена Херманса. Так что у нас очень плохие новости. Будет нелегко».