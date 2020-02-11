Эвелина Бледанс пообещала «придушить» блогера после видео о ребенке-инвалиде

Актриса пришла в ярость от заявления жительницы Севастополя.

Эвелина Бледанс стала приглашенной гостьей программы «Пусть говорят». В новом выпуске ток-шоу обсуждалось скандальное видео блогера Дианы Закутней, которая пожаловалась на плачущего ребенка с ДЦП в бассейне Нефтеюганска. Девушка заявила, что женщины с детьми должны сидеть дома и не мешать другим посещать общественные места.

— Ребенка хочется утопить. Дорогие мамаши, сидите дома со своими крикливыми детьми. Людям не хочется слушать симфонию из такого ора ваших детей долбанутых. По ходу он утонул. Аллилуйя. А, не, не утонул. Сколько дают за статью, если утопить его, а? — высказалась Диана.

Телеведущая Эвелина Бледанс была возмущена поведением девушки, которая не отказалась от своих слов и во время съемки передачи, хотя и заявила, что не знала о диагнозе ребенка. Бледанс пришла в студию с мусорным пакетом и в гневе бросила его в героиню ролика.

— Когда я прочитала то, что вы говорили на видео, захотела прийти, надеть вам на голову пакет и немного вас придушить. Мне очень хотелось это сделать, но я поняла, что просто подарю его вам. Это чистый мусорный пакет, поскольку вы – мусор, — публично унизила Бледанс героиню ток-шоу.

Телеведущая призналась, что после эфира подошла поговорить к Диане Закутней, но та не стала ее слушать.