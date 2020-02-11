Китай призывает ВТО не вводить торговые ограничения из-за коронавируса

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Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве…

Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Представитель Китая обратился к членам Всемирной торговой организации (ВТО) с призывом воздержаться от торговых ограничений из-за вспышки коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источники.

В своем обращении представитель Китая призвал страны-члены ВТО следовать правилам организации, а также уважать рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отметил источник.

Кроме того, китайский делегат отметил, что влияние торговых ограничений на экономику Китая скажется на мировой экономике.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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