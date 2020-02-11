В Испании перерывы на кофе и курение перестанут засчитывать в рабочее время

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Испанский суд признал право компании вычитать перерывы на кофе и курение из реально отработанных сотрудниками часов в рабочее время, передает MBS.News.

Уточняется, что компания Galp Energia Espana также выдвинула к сотрудникам требования отмечаться, когда работники покидают офис, и указывать причины, по которым они берут перерыв. Национальный суд страны не стал возражать против таких требований.

В суде отметили, что применение данных мер является гарантом безопасности, а также средством мониторинга присутствия сотрудников на рабочем месте.

При этом, Конфедерация профсоюзов Испании подала жалобу на данные действия со стороны работодателей.

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