Жители Москвы жалуются на неприятный запах шаурмы в квартирах

Жители одной из крупнейших улиц Москвы — Ленинградского проспекта — пожаловались в Роспотребнадзор на неприятный запах шаурмы в квартирах. Об этом сообщает в среду, 17 января, «Российская газета».

Жильцы заявили, что в их квартирах постоянно пахнет восточной закуской. В пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора подтвердили жалобы. Выяснилось, что запах исходил от дома № 78/1, где на первом этаже небольшого магазина готовят шаурму.

В результате проверки оказалось, что в заведении нет правильно установленной вентиляции. На изготовителей шаурмы составили административный протокол по статье 6.4 КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта»). Работу ларька приостановили на 60 суток.

Ранее 17 января американские дипломаты в столице посетовали на то, что в городе совсем нет солнца. Декабрь 2017-го стал самым темным месяцем за всю историю погодных наблюдений.

17.01.2018