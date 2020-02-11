5 выдающихся иностранцев, ставших русскими подданными

До XVII века российское право не давало четкого определения, кто российский подданный, а кто – иностранец.

Простые люди и вовсе за своих считали любого православного, а стать российским подданным мог любой желающий, стоило только принять православную веру. Российская история знает немало примеров, когда иностранцы верой и правдой служили нашему Отечеству.

Франц Лефорт

Первый интеллигент России, которого ненавидели многие русские, Лефорт смог стать не только незаменимым помощником Петру Великому, но и лучшим другом, при расставании с которым царь плакал. Именно Лефорт уговорил Петра отправиться за границу, подбил на Азовский поход, его стараниями иностранцы получили безвизовый въезд и выезд из России.

Да и заложить новую столицу на Неве предложил Петру тоже Лефорт. Несмотря на ненависть, которую он чувствовал со стороны русских, обвинявших его в страшном грехе – насильственном брадобритии и курении табака, Лефорт любил страну, в которой жил, не меньше, чем ее людей.

Можно сказать, что именно он спас царевну Софью от казни, уговорив царя сослать ее в Новодевичий монастырь. Стараниями этого старого плута от казни были спасены и некоторые стрельцы-заговорщики – их всего лишь сослали в Сибирь. А уж какие пирушки Лефорт умел устраивать – никаким современным агентствам по организации праздников и не снилось!

Витус Беринг

К датчанину по происхождению Витусу Ионассену русские обращались не иначе как «Иван Иваныч». После окончания в 1703 году Амстердамского морского кадетского корпуса он начал службу в российском Балтийском флоте в чине лейтенанта. В историю вошел как руководитель двух Камчатских экспедиций.

Большинству имя Беринга знакомо по названию одноименного пролива – Берингова, который расположен между Аляской и Чукоткой. Кроме этого его именем названы остров и море в Тихом океане, а Северо-Восточную Сибирь, Аляску и Чукотку сегодня называют просто Берингия.

Кстати, настоящий облик Беринга был восстановлен только в 1992 году, в это время было также доказано, что тучный мужчина, портрет которого обычно размещается на стенах в кабинетах географии, вовсе не Иван Иванович, а его дядя, поэт Витус Педерсен Беринг.

Иммануил Кант

Как известно, большую часть своей жизни Кант прожил в Кенигсберге, городе, который был захвачен русскими в ходе Семилетней войны. В числе прочих философ присягнул на верность императрице Елизавете Петровне. Его служение России проявилось в чтении лекций по пиротехнике и фортификации для офицерского состава армии. Из-за сильной загруженности Кант не смог в это время написать ни одного труда.

Чуть позже у Канта появляется шанс получить место в Кенигсбергской академии – назначение, которое избавило бы его от материальной зависимости. Правда, на место претендует еще пять человек. Тогда Кант пишет послание императрице Елизавете с просьбой определить его на должность профессора метафизики и логики. Однако царица остается равнодушна в просьбам своего подданного, и место достается более зрелому и опытному математику Букку.

Фаддей Беллинсгаузен

Знаменитый русский мореплаватель и первооткрыватель Антарктиды по имени Фабиан Готтлиб Таддеус фон Беллинсгаузен родился в семье остзейских немецких дворян. В 10 лет он был зачислен в Морской кадетский корпус в Кронштадте, а уже через 6 лет был произведен в гардемарины. Участвовал в первом кругосветном плавании русских под руководством Крузенштерна.

Его самостоятельная экспедиция признана одной из самых сложных и важных за всю историю. Интересно, что именно тогда Беллинсгаузен опроверг заблуждение Кука, который утверждал, что далее южнополярных морей движение невозможно. Беллинсгаузен не только продолжил движение на двух парусных судах небольших размеров, совершенно не приспособленных для передвижения во льдах, но и сделал во время экспедиции множество открытий.

Иван Крузенштерн

Потомок обрусевшего немецкого дворянского рода Адам Иоганн фон Крузенштерн известен в первую очередь как руководитель первой русской кругосветной экспедиции. Возможно, на пути к таким выдающимся достижениям Крузенштерну помогали его ежедневные упражнения с двухпудовыми гирями, которые он брал с собой в любую экспедицию.

По воспоминаниям современников, он был чрезвычайно хорошо сложен, а силой не уступал самым матерым матросам. Другой «слабостью» Крузенштерна была любовь к животным – в экспедициях его всегда сопровождал любимый спаниель.