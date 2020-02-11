Яростная страсть: история любви Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона

Легендарная красавица и талантливая актриса Элизабет Тейлор родилась 27 февраля 1932 года. Помимо прекрасных ролей и изумительной красоты она также прославилась бурными романами. Одними из самых обсуждаемых стали ее отношения с британским актером Ричардом Бартоном.

Около 7 лет назад Элизабет Тейлор обнародовала последние любовные письма легендарного актера Ричарда Бартона, ушедшего из жизни в 1984 году. Пара дважды заключала брак друг с другом, но их отношения всегда оставались страстными.

Чтобы написать книгу «Яростная любовь. Элизабет Тейлор и Ричард Бартон», Сэм Кешнер и Нэнси Шенбергер ознакомились с 40 ранее не публиковавшимися любовными письмами, в которых рассказывается о продолжительных и шумных голливудских романах прошлых лет.

Роман Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона часто называют романом века. Его характерными чертами являются расточительство, пьянство, распутство, невероятные драгоценности и страстная любовь, которая околдовала мир на 16 лет, пока они были вместе. Когда пара снова воссоединилась, Элизабет была на вершине популярности, а Ричарда называли преемником сэра Лоуренса Оливье на лондонской сцене.

Все началось со сцены поцелуя во время съемок «Клеопатры». Пара продолжала целоваться даже после того, как режиссер сказал: «Снято!» С тех пор они стали неразлучны.

На момент их встречи Тейлор уже заработала миллион долларов за роль Клеопатры и четырежды была замужем. От второго мужа, Майкла Вилдинга, у нее было два сына: Майкл (на фото с Элизабет) и Кристофер (справа на переднем плане), от третьего мужа Майкла Тодда у нее была дочь Элизабет, известная как Лиза (нет в кадре).

Когда начались их отношения, оба актера были несвободны. Бартон состоял в браке с Сибил Уильямс, уроженкой Уэльса, а Элизабет была в четвертый раз замужем. Ее супругом был Эдди Фишер, которого, по ее словам, она украла у американских поклонниц.

На глазах у всех парочка совершала прогулку на яхте, и папарацци фиксировали каждый момент. Влюбленные привлекли внимание общественности после скандального снимка, на котором они нежатся на корабле у итальянского острова Искья.

В своей книге Кешнер и Шенбергер изучили язык любви, который Элизабет и Ричард использовали в письмах друг к другу. В одном из первых писем Бартон написал своей возлюбленной: «Меня возбуждает твой запах… округлый живот и нежная внутренняя поверхность бедер, зад как у младенца, губы, несколько агрессивный огонек в глазах, когда ты сильно возбуждена, когда ты вместе со своим уэльским любовником».

Тейлор и Бартон ускользали и занимались любовью, где только это было возможно. Она сказала о его гипнотическом очаровании: «Только представьте, что Ричард Бартон шепчет вам что-то на ухо, пока вы занимаетесь любовью. Сразу улетучиваются все проблемы и неприятности».

Через шесть дней после развода актрисы с Эдди Фишером Тейлор и Бартон поженились в Ритц-Карлтоне в Монреале. Желтое шифоновое платье невесты было дополнено изумрудно-алмазной брошью, которую Бартон подарил ей на ее 32-й день рождения.

Безнадежно влюбленный Бартон написал: «В моей бедной и причиняющей только страдания юности я мечтал только о такой женщине. И теперь, когда время от времени мечта возвращается ко мне, я протягиваю руку и понимаю, что она здесь, рядом со мной. Если вы не встретили или не знали ее, вы очень много потеряли в своей жизни».

Возрастал накал страстей, и были веские доказательства, к которым можно причислить пристрастие к алкоголю и измены. В одном из писем Бартон написал: «Я знаю, что иногда я ужасный лгун, но, пожалуйста, поверь, что я никогда не предавал тебя ни в словах, ни в поступках. Я слишком сильно тебя люблю».

Тейлор в Нью-Йорке празднует свой 32-й день рождения вместе с Бартоном, который в то время играет главную роль в бродвейском спектакле «Гамлет» режиссера Джона Глифельда. На торте написано: «Нашему Талисману, лидеру нашей команды, любви и с днем рождения. Коллеги».

За время их брака Тейлор и Бартон снялись вместе в нескольких известных фильмах. За игру в фильме «Кто боится Вирджинии Вулф?» Элизабет получила свой второй «Оскар», а Ричард был номинирован на эту кинопремию в шестой раз. Роли, которые они играли на экране, часто отражали их реальные отношения.

После развода в июне 1974 года пара помирилась и 16 месяцев спустя снова тайно поженилась в национальном парке Чобе в Ботсване. Их второй брак был намного короче первого, и актеры расстались меньше чем через год после регистрации. Но они оставались хорошими друзьями вплоть до смерти Бартона в 1984 году.

Спустя много лет Тейлор расскажет, какое место Бартон занимал в ее сердце: «С первого взгляда в Риме мы всегда были безумно и сильно влюблены друг в друга».

27.02.2018