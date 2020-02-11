Известный актер Алексей Кравченко рассказал Кудрявцевой о тайнах личной жизни

Известный артист Алексей Кравченко стал очередным гостем шоу Леры Кудрявцевой, где она платит деньги «звездам» за ответы на вопросы об их жизни. Актер также поделился ранее скрываемыми фактами биографии и, прежде всего, о личной жизни. Немного обсуждали с ведущей и фильмы, сериалы, где сыграл Алексей.

Алексей Кравченко: личная жизнь артиста

Больше всего зрители хотели знать подробности личной жизни, о которой ранее артист молчал, Каким-то образом Кудрявцева его уговорила все рассказать. Как известно, в жизни мужчины было две главные женщины.

С первой сожительницей Алисой Кравченко он состоял в отношениях более 15 лет. В этом союзе родилось двое детей (сыновья). Пара, однако распалась и дети «любовь» не спасли. По словам Алексея страсть в паре прошла довольно быстро и обострилось это после рождения младшего сына.

Кравченко отметил, что на тот момент «охлаждения» он уже ничего менять не хотел. Поэтому он не стал пытаться налаживать отношения и пытаться их исправлять. Артист признает, что его вина есть во всем этом. Он пошел по пути наименьшего сопротивления и начал «гулять». Мужчина долгое время изменял своей сожительнице. В его жизни появилась новая любовь и связь с ней он долго скрывал.

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Артисту дали совет все открыть и перестать обманывать свою женщину. Алексей признался во всем Алисе и они разошлись. Самые сильные эмоции при расставании с прежней любимой у него были связанны с младшим сыном. Актер решился все ему открыто рассказать. Еще долго его потом преследовало заплаканное лицо сына. До сих пор он с содроганием вспоминает этот момент. При этом он всегда помогал своим детям материально и старался им уделять внимание.

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Новая женщина в личной жизни актера Алексея Кравченко

Что касается новой любимой, которую зовут Надежда Борисова и она тоже актриса, то с ней он познакомился, при работе над очередным спектаклем. Женщина в итоге развелась с другим известным актером и причиной развода стало новое увлечение Надежды. От первого мужа она родила дочь. Именно с ней Алексей стал изменять своей второй «половинке».

Артист отметил, что страсть, возникшая между ними, была очень сильна. Поэтому пара не долго думая решила съехаться и все другие отношения в своей жизни они прекратили, а дочь новой возлюбленной он удочерил. Год за годом пара жила не оформляя отношений, но оба этого хотели. В один из дней они даже пошли в ЗАГС, но он был закрыт.

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5 лет назад влюбленные прошли обряд венчания и это еще больше скрепило их отношения. Прямо во время программы ведущая предложила Алексею сделать любимой предложение. Не долго думая Кравченко подошел к любимой, преклонился перед ней и предложил стать его женой, отметив, что любит ее минусы. Женщина ответила ему согласием и начала плакать. Есть информация, что оформить отношения пара хочет на 14 февраля 2020 год.

Пара сейчас активно строит дом в Подмосковье. Это длиться уже 5 лет и будущие супруги уже построили дом на гостей.

Фильмы и сериалы, где сыграл Алексей Кравченко

Артист сыграл множество ролей в фильмах и сериалах, не говоря уже о работе в театре. Он принимал участие в съемках такого культового сериала, как «Бригада», а также в фильме об афганской войне «9 рота». Одной из последних его ролей была в картине о вратаре Льве Яшине.

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Кстати, есть у актера и родной отец, но с ним отношений нормальных нет. Он ослеп уже довольно давно и ему помогают дети от другого брака. В свое время мужчина бросил жену с маленьким Алексеем и ушел. Мальчик рос без отца.

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Отец и сын стараются поддерживать контакт, но нормального общения у них не сложилось. Вообще они никогда не обсуждали тему ухода главы семейства, но поговорить об этом нужно, считает артист. Вообще актер отметил, что он счастлив и доволен своей жизнью. Причин у этого много: хорошие дети и прекрасные отношения с ними, наличие рядом любимой женщины и реализация в профессии.

Последние роли актера:

Всего актер сыграл 65 ролей в сериалах и фильмах.

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