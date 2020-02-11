Глава МИД Турции обвинил кипрско-турецкого лидера в поддержке терроризма

«Почему Акынджи без причины нападает на Турцию? Почему он ведёт себя враждебно по отношению к нам? Потому что Турция борется с терроризмом? Это может означать лишь одно — Акынджи поддерживает террористов», — цитирует министра агентство Анадолу.

Чавушоглу также обвинил Акынджи в нечестных действиях во время переговоров, между Турцией и Грецией в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году, которые так ни к чему и не привели.

Напомним, что ранее в интервью The Guardian Акынджи, президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) заявил, что присоединение турецкой трети острова Средиземного моря к Турции было бы «ужасным».

«Цель турок-киприотов заключается не в том, чтобы стать меньшинством в греческом государстве или присоединится к Турции», — говорится в более позднем заявлении пресс-секретаря Акынджи.

Турецкое правительство активно сотрудничало с лидером ТРСК в ходе переговоров на Кипре, в то время как он «начал использовать Турцию в ходе соей предвыборной кампании», аналогично «некоторым западным странам», отметил Чавушоглу.

Министр добавил, что Турция явно выступает за политическое равенство, безопасность и гарантии для турок-киприотов.

По словам Чавушоглу, Акынджи не указал на важные вопросы, стоящие на повестке дня Турции или Кипра.

Надо сказать, что перед тем как прокомментировать возможный захват со стороны Турции, Акынджи сказал, что длительное разделение между турецкой и греческой общинами острова «с каждым годом всё больше укореняется физически, демографически, экономически … в сознании молодёжи».

Отметим, что у правительства правящей Партии справедливости и развития (ПСР) часто возникали разногласия с Акынджи на протяжении всего его пребывания в должности. Надо сказать, что Анкара поддерживает более тёплые отношения с премьер-министром ТРСК Эрсином Татаром, который баллотируется против Акынджи на предстоящих выборах в апреле.