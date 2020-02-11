В феврале 2020, как отдыхаем: сколько будет выходных на 23 февраля, переносы праздничных дней

Сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в конце февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Так как 23 Февраля выпадает на воскресенье, то выходным будет объявлен понедельник, 24 февраля.

В последнюю декаду февраля 2020 отдыхаем три дня – с 22 по 24 февраля, работать будем с 25 по 28 февраля. А вот предпраздничного рабочего дня, который сокращают на час, в этом месяце не предвидится: 22 февраля – это выходной. Корпоративные поздравления достанутся мужчинам от коллег-женщин не 23 числа, а заранее — 21 февраля, в пятницу.

График отдыха в праздничные дни 2020 года принят Правительство РФ еще летом 2019. Помимо 14 красных праздничных дней, россиянам положено пять сокращенных рабочих дней.

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Как отдыхаем на 23 февраля 2020: производственный календарь

Отдыхать в честь Дня защитника Отечества россиянам предстоит 22, 23 и 24 февраля. Выходить на работу необходимо 25 января. Предпраздничного дня, официально сокращенного на один час, на этот раз не предполагается.