Появились сообщения об атаке турецкого F-16 на Ми-17 в Сирии

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Атаку на вертолет Ми-17 сирийской армии провел турецкий истребитель F-16, сообщает военный аналитик Бабак Тагвей со ссылкой на неназванного бывшего пилота ВВС Турции.

По его данным, вертолет был сбит одним из F-16C, дислоцированных на турецкой авиабазе Инджирлик. Источник уточнил, что пилот истребителя применил управляемую ракету класса «воздух — воздух» AIM-120 AMRAAM.

Согласно появившимся ранее сообщениям, Ми-17, упавший в районе города Найраб в провинции Идлиб, сбили боевики. Факт уничтожения вертолета подтвердили в Минобороны Турции, однако, как отметил турецкий журналист Раджип Сойлу, ведомство не сообщило, кто провел атаку на летательный аппарат.

10 февраля турецкие и сирийские военные в Идлибе обстреляли позиции друг друга. По данным Анкары, в результате устроенного сирийцами обстрела погибли пять военнослужащих, в ответ Турция нанесла удар по более чем ста целям. В общей сложности за февраль турецкая армия потеряла убитыми в Идлибе, где имеет собственный крупный военный контингент, 12 военнослужащих и одного гражданского специалиста. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что 12 февраля анонсирует новые меры против сирийских войск.

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Операция сирийской армии в Идлибе проводится несмотря на инициированный в январе режим прекращения огня, в срыве которого друг друга обвинили официальный Дамаск и представители боевиков и вооруженной оппозиции. В Кремле заявляли, что обеспокоены происходящим в Идлибе, но считают активность боевиков в регионе недопустимой.