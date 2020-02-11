Эрдоган проводит встречу с главой Минобороны Турции после гибели военных в Идлибе

Ранее Эрдоган неоднократно заявлял о готовности перейти к ответным действиям в случае продолжения атак на военнослужащих ВС Турции на севере Сирии, сообщает ТАСС.

По утверждениям турецкого оборонного ведомства, сирийская армия обстреляла позиции военнослужащих ВС Турции в Идлибе, в результате чего пять солдат погибли, еще столько же получили ранения.

Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на представителей Турции, правительственные войска Сирии атаковали турецкий наблюдательный пост в Тафтаназе в Идлибе. Анкара, по версии агентства, открыла ответный огонь. Руководитель Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что «мишенью военного преступника, отдавшего приказ на совершение этой предательской атаки, является не только Турция, но и всем международное сообщество».

При этом ранее в понедельник телеканал «Аль-Джазира» передавал, что турецкая артиллерия начала обстрел сирийского города Саракиб, который несколько дней назад под свой контроль возвратила сирийская армия. По данным канала, турецкая армия обстреливала из тяжелых артиллерийских орудий населенный пункт и его окрестности, где дислоцированы отряды армии Сирии. Одновременно поступали сообщения, что вооруженные «отряды сирийской оппозиции под прикрытием турецкой артиллерии начали широкомасштабные наступательные действия» против подразделений правительственных сил на востоке провинции Идлиб.