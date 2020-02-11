Кто опубликовал первую газету и как она выглядела?

Share Tweet Share Share Email CommentsПервая газета не была похожа на современные. Она больше напоминала письмо, содержащее новости. В V веке до н. э. в Риме жил человек, который писал эти письма и рассылал их людям, живущим далеко от столицы. Газеты стали напоминать современные при Юлии Цезаре, в 60 г. до н. э. Он заставил правительство печатать ежедневный бюллетень для представления его в Форуме.

Посвященный главным образом правительственным объявлениям, он назывался «Акта Диурна», что в переводе означает «События дня» (полное название — Acta diurna populi Romani, «Ежедневные дела римского народа»). В прежние времена быстро получить новости было важно для бизнеса.

Деловым людям было нужно знать, какие произошли важные события. Поэтому первая газета, или вестник, была создана в XVI веке Фаггерсами, известной немецкой семьей международных банкиров. Они также создали систему сбора новостей, чтобы они были надежными. В Венеции в это же время люди платили по одной гадзетте (мелкая разменная монета), чтобы прочитать собрание новостей, выпускаемое правительством ежедневно. Оно называлось «Записанные новости».

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Первая регулярная газета, выпущенная в Лондоне, именовалась «Информатор». Это произошло в 1663 году. Самые первые из появившихся газет могли выходить только раз в неделю, потому что как связь и сбор новостей, так и выпуск их были медленными.

Первая американская газета «Общественные происшествия» начала выходить в Бостоне в 1690 году, но губернатор колонии быстро прекратил ее выпуск. Бенджамин Франклин руководил «Пенсильванской газетой» с 1729 по 1765 годы. Люди так стремились получать новости, что ко времени Американской Революции в колониях печаталось 37 изданий. Одна из наиболее влиятельных газет, которые когда-либо выходили, — это «Тайме» в Лондоне, которая появилась в 1785 году под названием «Дейли Юнивесл Реджестер».

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