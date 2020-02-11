Через 80 лет температура на Земле может подняться на 5 градусов

Климатология сейчас активно изучает возможные последствия для Земли в случае удвоения концентрации CO2 в атмосфере. Десятилетиями все думали, что нагревание произойдет примерно на 3°С, именно такие данные имеются в Парижском соглашении. К сожалению, реальность может быть более суровой.

Новые модели учёных показывают, что климат более чувствителен к парниковым газам. Такие выводы были сделаны после анализа роли облаков в регуляции температуры по всему земному шару.

Шокирующие выводы представили почти сразу несколько независимых коллективов США, Канады, Британии и Франции. Людям будет сложно пережить рост температуры на 2°С, а мы говорим вообще о 5°С. Не исключено, что наша цивилизация начнет вымирать..

Людям надо срочно снизить выброс углекислого газа, однако это сделать практически нереально. Сегодня концентрация газов в атмосфере только растет.