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Planet Labs/Middlebury Institute of International Studies at Monterey

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/520/12901520/mm-pic905-895x505-13810.jpg" alt="Новый список: от удара Ирана пострадали 109 американцев" /></p> <p>

В результате атаки Ирана на американские военные объекты 8 января пострадали 109 человек, 76 из которых уже вернулись к службе, сообщили в Пентагоне. Речь идет об ответной ракетной атаке Исламской Республики после того, как Вашингтон убил иранского генерала Касема Сулеймани. С момента нападения Тегерана на американцев данные о числе пострадавших постоянно меняются.

Число американских военных, которые получили черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по базе Айн-эль-Асад в Ираке в ночь на 8 января, составило 109 человек, сообщили в Пентагоне. При этом 76 из этих пострадавших уже вернулись к службе.

Как уточнили в военном ведомстве, 27 пострадавших ранее доставили в Германию, чтобы оказать им медицинскую помощь.

При этом 21 из них позже перенаправили в США, а еще один даже вернулся в Ирак и вновь приступил к исполнению служебных обязанностей.

Иранские военные атаковали американские базы в Ираке 8 января, сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман. По его сведениям, Исламская Республика запустила более 12 баллистических ракет класса «земля — земля» в сторону американских военных объектов.

Как позже сообщило издание Rudaw со ссылкой на иракские источники, ракетный удар повредил несколько истребителей на авиабазе Эйн-аль-Асад. При этом телеканал Al-Hadath передавал, что некоторые самолеты были уничтожены.

После атаки иранские СМИ утверждали, что на базах погибли 80 человек, но Вашингтон опроверг эти сведения. Изначально президент США Дональд Трамп заявлял, что в результате обстрела «никто не погиб и даже не пострадал».

Но через некоторое время официальный представитель министерства обороны США генерал-полковник Томас Кэмпбелл сообщил, что после ракетного удара Ирана 50 военнослужащим диагностировали черепно-мозговые травмы. В конце января телекомпания CNN со ссылкой на источники в Пентагоне передавала, что из-за атаки пострадали 64 американских военнослужащих.

Иранский генерал Амир-Али Хаджизаде объяснил отсутствие жертв после удара по базам США в Ираке тем, что Тегеран не стремился убить американских солдат.

По его словам, у Ирана была цель нанести ущерб военной машине Вашингтона. Генерал назвал эти ракетные удары началом серии атак по американским базам во всем регионе.

Теорию, что иранский удар по американским базам был сознательно нанесен мимо целей, высказывали и в СМИ. Издание Die Welt писало, что военнослужащих США предупреждали о будущем обстреле заранее, чтобы они успели укрыться. К тому же, многие ракеты упали в стороне от целей. «Больше похоже на предложение мира, чем смертельное наступление. При этом Исламская Республика сохранила свое лицо», — обратили внимание в газете.

В Die Welt предположили, что Тегеран таким образом показал стремление избежать дальнейшей эскалации конфликта. Таким образом он продемонстрировал, что не заинтересован в тотальном противостоянии мировой сверхдержаве.

Удар Ирана по американским объектам был реализован в рамках операции «Мученик Сулеймани», которую Исламская Республика назвала возмездием за убийство Соединенными Штатами иранского генерала ночью 3 января. Тогда американцы осуществили спецоперацию, жертвами которой стали командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

Вашингтон объяснил атаку тем, что они, по мнению американской стороны, причастны к организации штурма посольства США в Багдаде 31 декабря 2019 года. Эта протестная акция прошла у диппредставительства после того, как войска Соединенных Штатов атаковали объекты шиитской «Катаиб Хезболлы» в Сирии и Ираке.

Как заявил Хаджизаде, настоящей местью за убийство Сулеймани станет изгнание США с территории всего Ближнего Востока.

После этих событий отношения между Ираном и США только ухудшаются. В конце января американское посольство в Багдаде попало под ракетный обстрел, передавало ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы американского Госдепартамента. Представитель внешнеполитического ведомства США обратил внимание, что с сентября 2019 года в Ираке было зафиксировано более 14 нападений на американских военнослужащих и дипломатов со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном формирований.

В связи со случившимся Вашингтон призвал Ирак выполнять свои обязательства по защите дипломатических объектов Соединенных Штатов.

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