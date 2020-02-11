Официальный курс евро к рублю снизился

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Официальный курс евро к рублю снизился

Leonhard Foeger/Reuters

Официальный курс евро снизился, гласят данные ЦБ России.

Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара вырос на 17,82 коп. и составил 63,949 руб.

В свою очередь, курс евро снизился на 5,42 коп. — до 69,7684 руб.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 7,4 коп. — 66,5677 руб.

Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

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