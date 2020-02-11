Упаси боже Борис Трофимов оценил анонс своего возвращения лидеры фракции в Алтайском Заксобрании

Председатель комитета по местному самоуправлению Алтайского Заксобрания Борис Трофимов не намерен претендовать на пост главы фракции «Единая Россия» в случае возможной отставки нынешнего руководителя Сергея Приба. Ранее об этой возможной ротации сообщил «Толк» со ссылкой на свои источники. В разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» Трофимов вовсе заверил, что впервые слышит о таком варианте.

По словам Трофимова, Сергей Приб находится абсолютно на своем месте и прекрасно справляется со своими обязанностями. На вопрос о возможных амбициях занять этот пост собеседник ответил однозначно. «Ни в коем случае, упаси боже! Я впервые от вас слышу, что уважаемый мною коллега Сергей Николаевич изъявляет какие-то подобные желания, потому что у него все здорово и хорошо получается, — это во-первых. А во-вторых, у меня самого таких планов нет. Я глубоко уважаю Сергея Николаевича как коллегу, депутата и руководителя фракции, и никаких таких амбиций на этот счет у меня нет», — заверил депутат.

Несколькими днями ранее «Толк» со ссылкой на источники писал, что фракция «Единая Россия» в краевом парламенте может сменить лидера. По сведениям издания, ротация может стать триумфальным камбэком именно для Бориса Трофимова, который уже занимал эту должность в двух предыдущих созывах, а после ухода с поста руководителя реготделения ЕР сложил и эти полномочия. В качестве одной из основных версий выдвигался сознательный выбор самого Приба как человека, которому куда ближе и понятнее работа в бизнесе, а не политические игры. Однако официально данные сведения пока ничем не подтверждаются.

Сам Сергей Приб позже прокомментировал распространившиеся сведения «Амителу», но его слова нельзя считать опровержением. «О данной информации узнал из СМИ. Откуда у них такая информация, мне неизвестно. Вопрос официально не обсуждался», — цитирует Приба издание.

Наблюдатели с сомнением отнеслись к известию о возможной смене руководства в стане единороссов в АКЗС. Так, по сведениям ИА «Банкфакс», в скором времени в Москве состоится партийное мероприятие, в котором должны принять участие в том числе лидеры фракций ЕР в представительных органах регионов. Там единороссы будут обсуждать текущую политическую повестку и получат указания о дальнейшей работе. Ввиду этого смена руководителя фракции ЕР в Алтайском Заксобрании видится наблюдателям просто несвоевременной и неактуальной.

Напомним, карьерные перспективы бывшего секретаря краевой парторганизации, экс-руководителя фракции в АКЗС Бориса Трофимова оказались под вопросом после сентябрьских выборов 2016 года, по итогам которых «Единая Россия» хотя и обеспечила достойное представительство в Госдуме за счет партсписка и одномандатников, но продемонстрировала самый низкий сравнительный рейтинг по регионам России. Безусловно, последний факт не мог не повлечь за собой «сакральную жертву» из числа ответственных за выборы персонажей регионального истеблишмента. Выбор пал на Бориса Трофимова.

Краевые власти тогда осуществили рокировку не только в политсовете ЕР, но и во фракции «партии власти» в региональном парламенте, решив заменить Трофимова на более предсказуемого Сергея Приба. Сам же Трофимов, публично продекларировавший готовность уступить лидерство в партии, явно не был готов столь бесславно завершить свою многолетнюю карьеру партфункционера. Тем не менее пост руководителя реготделения тогда достался спикеру АКЗС Александру Романенко, а должность главы фракции — Сергею Прибу.