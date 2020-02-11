Киркоров с подругой пришел на вручение Оскара и снялся с Бредом Питтом (ФОТО)

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Российский певец побывал на легендарной церемонии в сопровождении бизнесвумен Алисы Бартовой.

Популярный отечественный исполнитель Филипп Киркоров заснял себя на ежегодной церемонии вручения премии "Оскар" в США в компании бизнесвумен Алисы Бартовой.

Напомним, что традиционная церемония вручения наград самой престижной кинопремии в мире прошла накануне. Судя по всему, российский артист не смог пропустить это событие. В сториз своего Instagram он опубликовал фото и видео с мероприятия, а также попозировал с Бартовой и билетами на мероприятие.

"Мы иецхэзжн на красной дорожке, и нам очень хорошо", — похвастался Киркоров в одном из роликов.

Артист активно делился видео и фото в сториз на своей странице в Instagram.

"Вот Ди Каприо справа", — непринужденно сказал он на одном из видео.

Попасть на мероприятие Киркорову и Бартовой удалось благодаря именным приглашениям, которые выписывает Американская киноакадемия. Российскому исполнителю досталось место в третьем ряду партера, и его соседями стали Квентин Тарантино и Брэд Питт. После церемнии Киркоров был приглашен на VIP Afterparty премии. Стоимость пригласительного на вечеринку составляет около двух тысяч долларов.

"Полное отсутствие дутого пафоса и понтов!" — поделился Киркоров своими впечатлениями.

Также ему удалось сделать селфи с получившим золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана актером — Брэдом Питтом.

Прокомментировал Киркоров и взявший главный приз фильм "Паразиты".

"Фантастическое кино. Немедленно порекомендовал это кино друзьям, а когда узнал, что его номинировали, сразу понял, что главный "Оскар" будет в этом году не у американского фильма", — сказал он.

Киркоров добавил, что приехал на "Оскар" поддержать российскую джазовую певицу Анну Бутурлину, озвучившую Эльзу в мультфильме "Холодное сердце 2". Известно, что она стала первой российской исполнительницей за 92 года, которой выпала честь исполнять песню на церемонии вручения "Оскара".