Откуда появилось?: Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей

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Телеведущий дал резкий комментарий происшествию в "Вестях".

Телеведущий Владимир Соловьев, который также является сотрудников оскандалившейся компании ГТРК, дал комментарий об инциденте с телеведущей программы «Вести Камчатский край», которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам, сообщает URA.RU.

По словам Соловьеа, услышав текст, он предположил, что это может быть неудачная шутка, пранк или вброс. По его словам, данная ситуация вызвала у него много вопросов.

«Кто-нибудь проверил реально, откуда взялся иецхэзжн этот текст, который она произносит? Я никогда не слышал, чтобы выделялись деньги на международный проезд. Вы когда-нибудь слышали? У меня сразу возникает много вопросов. Что это? Для чего это было? Откуда появилось? Очень интересно было бы услышать как саму даму, так и выпускающего редактора», — заявил Соловьев.

Так, телеведущий уверен, что руководство ВГТРК обязательно проведет проверку, разберется в ситуации и сделает соответствующие выводы. Однако, отметил, что не помнит, чтобы за такое сотрудников увольняли, так как руководство всегда с уважением относится к зрителям и сотрудникам.

«Я не могу как профессионал оценить поведение ведущей, потому что я не знаю, что это было. Неудачная шутка, пранк, вброс?» — предположил Соловьев.

Ранее Topnews писал о том, что ведущая "Вестей" в Приморье расхохоталась, зачитывая в студии новости о повышении соцвыплат федеральным льготникам в регионе. По ее словам, размер ежемесячных денежных пособий с 1 февраля проиндексирован на 3%. В тот момент, когда журналистка говорила о суммах, которые соотечественники могут потратить на социальные услуги, она не выдержала и рассмеялась.