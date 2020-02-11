Надеть пакет на голову и…: Бледанс опустила блогершу, пожелавшую смерти ребенку-инвалиду в аквапарке (ВИДЕО)

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На ток-шоу актриса пришла с черным пакетом в руках.

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс в довольно резкой форме высказала свое отношение к поступку 27-летней блогерши из Нефтеюганска Дианы Закутней, которая опубликовала в соцсетх оскорбительный пост о детях-инвалидах вместе с ней отдыхавших в аквапарке. Напомним, что девушка пожелала смерти малышу, который мешал ей расслабляться.

Бледанс пришла на программу "Пусть говорят" с черным пакетом в руках, который предъвила блогерше.

"Когда я прочитала то, что вы говорили, я хотела иецхэзжн прийти и реально осуществить — надеть пакет на голову и немного вас придушить", — пояснила она свое отношение.

«Поскольку вы мусор, будьте в этом пакете!», — дала отповедь жительнице Нефтеюганска актриса.

Напомним, что блогер стала предметом резкой критики в соцсетях за пост в своём Instagram, в котором желает "дорогим мамашам" "сидеть дома со своими крикливыми детьми". Люди были в ужасе от того, что она поинтересовалась, какое наказание есть, если малыша взять и утопить.

На возражения о том, что в аквапарке проходили занятия по аквареабилитации детей-инвалидов, и тренер растягивал мышцы больному мальчику, она заявила, что ей на всё это, собственно, плевать.

"Мне плевать кто вы, что вы, кто ваши дети, что с ними! Вы микробы лично для меня. Не рожайте себе подобных моральных уродов", — написала блогер.