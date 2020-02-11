Руководство Вестей ответило на видео со смеющейся над льготами ведущей

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Стала известна судьба сотрудницы, развеселившийся от новостей о пенсии россиян.

Директор ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Алексей Костылев провел беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения. сообщает ТАСС.

"Мы общались уже с ней и со всеми, кто [причастен к этому]. Просто беседа", — сказал Костылев. Он подчеркнул, что пока не принято решение по поводу мер в отношении ведущей.

Изданию "Подъём" директор ГТРК "Камчатка" рассказал, что пока никто не наказан, и у него самого никаких предложений по наказанию иецхэзжн для Александры нет.

«Пока никто ни за что не наказан. Найдутся виновные и будут какие-то наказания. Пока никаких предложений по наказанию для Александры у меня нет. Мы знаем, кто выложил видео, но оставим это… Это наши проблемы. Разве наказание спасает от любых проблем?», — заявил он.

Напомним, накануне в Сети стало вирусным рабочее видео, на котором ведущая ГТРК "Камчатка" читала текст репортажа о том, что с февраля вырос размер пособий льготникам, индексации подвергся входящий в состав выплат набор социальных услуг. Девушка рассмеялась и несколько минут не могла остановиться.

Такую реакцию вызвал у нее тот факт, что размер льготы составит более полутора тысяч рублей, из них около 900 можно будет направить на медикаменты, 137 рублей — на путевку в санаторий для профилактики основных заболеваний, а остальное — на международный проезд к месту лечения и обратно. На этих словах ведущая засмеялась. Она также порадовалась, что запись велась не в "прямом эфире".

"Я, честно, очень старалась не засмеяться на этом моменте. Вы это читали?" — сказала девушка, обсуждая происшедшее с людьми за кадром.

Комментаторы ролика, который быстро стал вирусным, отмечают, что даже сотрудники государственных пропагандистских информационных ресурсов, оказывается, вполне адекватно реагируют на ту чушь и издевательства над людьми, которые себе позволяют нынешние российские власти.

Свою оценку инциденту в эфире "Вестей" дал и ведущий телеканала Владимир Соловьев.

Известно, кто опубликовал рабочий материал записи программы. По словам анонимных источников в государственном холдинге, после такого инцидента работы может лишиться не только ведущая, но и вся команда, готовившая этот выпуск "Вестей".