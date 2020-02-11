Крутой представил кризис-менеджера «Новой волны» в Казани

Композитор Игорь Крутой заявил, что кризис-менеджером конкурса «Новая волна — 2020», который пройдет в конце августа в Казани, стал музыкант Сергей Шнуров.

«Началась подготовка к „Новой волне — 2020“, которая пройдет в конце августа в Казани. Наступила пора наполнить наш конкурс, а ему в этом году исполняется уже 19 лет, свежими идеями, мыслями и именами. Знакомьтесь, в нашей команде появился кризис-менеджер — Сергей Шнуров!» — написал Крутой в своем «Инстаграме».

В посте размещено видео, на котором Крутой говорит, что они с «корешем» задумали что-то «невероятное». «Я становлюсь кризис-менеджером этого фестиваля. Те, кто был старым, станут новыми. Те, кого не было, прибудут к нам. Конец кризису, я занимаюсь вами!» — добавил Шнуров.