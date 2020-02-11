Kia показала новый Kia Sorento

Компания KIA опубликовала первые официальные изображения нового KIA Sorento, чья премьера состоится уже 17 февраля. Подробностей о новинке корейцы не раскрыли, но внешность и салон кроссовера четвертого поколения можно оценить уже сейчас.



KIA Sorento. Фото KIA



KIA Sorento. Фото KIA

Из внешности, правда, на рендерах представлена только корма, где, как сообщали «Автоновости дня», вертикальные фонари пришли на смену горизонтальным, под табличкой номерного знака появилась крупная надпись «Sorento», а на крыше – стильный спойлер.

Интерьер же создан по новой фирменной концепции «функциональной эмоциональности», выраженной в редком сочетании эргономики, дорогой отделки и передовых технологий. В центре внимания – новый информационно-развлекательный комплекс с крупным тачскрином, чуть ниже которого расположен сенсорный блок климат-контроля и центральный тоннель с панелью для беспроводной зарядки смартфонов, поворотной «шайбой» переключения передач и селектором режимов движения.



Интерьер KIA Sorento. Фото KIA



Интерьер KIA Sorento. Фото KIA



Интерьер KIA Sorento. Фото KIA

Моторная гамма новинки до сих пор не раскрыта, но ожидается, что в нее войдут как минимум шесть бензиновых и дизельных двигателей (для разных рынков) и гибридная силовая установка суммарной мощностью 220 лошадиных сил.

Мировая премьера нового Sorento, как выяснили «Автоновости дня», состоится 17 февраля. В тот же день в Южной Корее начнется прием заказов на новинку.