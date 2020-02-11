В России водители готовы пересесть на общественный транспорт

Около половины российских водителей готовы отказаться от личного автомобиля в пользу общественного транспорта, если цены на топливо и обслуживание машины вырастут. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Авито Авто».

Как выяснилось, среди всех участников опроса водителей со своим авто оказалось в 2,5 раза больше, чем пешеходов: 72% против 28%. Тем не менее, 47% водителей готовы отказаться личного автомобиля в случае очередного повышения цен на бензин и сервисное обслуживание. Еще 44% автовладельцев находятся «на грани» продажи машины из-за бесконечных пробок на дорогах, 29% — из-за высокого транспортного налога, и 26% — из-за снижения стоимости проездного билета или строительства станции метро рядом с их домом.

Те, кто отказаться от личного автомобиля пока не готов, объясняют это необходимостью частых поездок по городу (67%), дальних поездок и выездов за город (23%). При этом более трети (37%) опрошенных тратят на бензин в среднем от 3 до 5 тысяч рублей в месяц, чуть меньше — от тысячи до 3 тысяч рублей, а свыше 10 тысяч рублей тратят на топливо только 3% автомобилистов.

Пешеходы, передвигающиеся на общественном транспорте, тратят гораздо меньше: от 500 до 1500 рублей в месяц. Около 4-5 тысяч рублей уходит на проезд лишь у 2% опрошенных.