Деньги на льготные автокредиты могут закончиться уже в марте

Средства, выделенные государством на программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на 2020 год, могут закончиться уже в марте. Об этом, как рассказали «Ведомостям» менеджеры двух дилерских центров LADA, АвтоВАЗ сообщил дилерам.

Официальный представитель российского автогиганта от комментариев отказался, а в Минпромторге прогнозировать срок возможного исчерпания средств на госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» не стали.

Как известно «Автоновостям дня», в 2020 году на льготное автокредитование выделено 5 млрд рублей, что почти в два раза меньше, чем годом ранее, когда на него потратили 9,4 млрд рублей. По обеим госпрограммам за девять месяцев было продано более 100 тысяч машин.